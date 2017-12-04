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12 минут назад

На украинской границе арестован пассажир автобуса «Киев - Липецк»

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#граница #арест #Украина
На украинской границе арестован пассажир автобуса «Киев - Липецк»

Пассажир липецкого рейса, россиянин, пытался дать взятку "прикордоннику"

Сегодня ночью в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Екатериновка» на выезд из Украины рейсовым автобусом, который следовал из Киева в Липецк, в качестве пассажира прибыл гражданин России. Во время осуществления пограничного контроля пограничники выяснили, что мужчина превысил срок предыдущего пребывания на территории Украины. С целью не привлечение к административной ответственности по ст. 203 КУоАП 64-летний россиянин предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 50 долларов США.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам полиции для принятия соответствующих правовых решений, dancor.sumy.ua.

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#граница #арест #Украина

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