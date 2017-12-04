Общество
13 минут назад
На Всероссийский форум добровольцев отправились 16 липчан
Форум продлится с 4 по 6 декабря в Москве.
Сегодня на площадке Всероссийского форума добровольцев - 2017 собрались более 2000 участников из 85 регионов страны в возрасте от 8 до 89 лет. Волонтеров со всей России ожидает насыщенная образовательная и дискуссионная программа.
По словам организаторов, Всероссийский форум добровольцев - это клюсевое событие в волонтёрском сообществе России, которое объединяет на своей площадке неравнодушных людей: лидеров и активистов общественных организаций и проектов, добровольцев «серебряного» возраста, региональных координаторов всероссийских движений.
Как сообщает региональное управление молодёжной политики, от Липецкой области на форум отправилась делегация из 16 человек ( это представители Российского движения школьников, организаций "Волонтеры-медики" и "Волонтеры Победы"). Двое липчан-участников форума - это финалисты конкурса "Доброволец России 2017" в номинации "Муниципальный штаб ВОД "Волонтеры Победы" (Чаплыгинский район) и "Серебряное добровольчество" (Николай Матюта).
Фото vk.com
По словам организаторов, Всероссийский форум добровольцев - это клюсевое событие в волонтёрском сообществе России, которое объединяет на своей площадке неравнодушных людей: лидеров и активистов общественных организаций и проектов, добровольцев «серебряного» возраста, региональных координаторов всероссийских движений.
Как сообщает региональное управление молодёжной политики, от Липецкой области на форум отправилась делегация из 16 человек ( это представители Российского движения школьников, организаций "Волонтеры-медики" и "Волонтеры Победы"). Двое липчан-участников форума - это финалисты конкурса "Доброволец России 2017" в номинации "Муниципальный штаб ВОД "Волонтеры Победы" (Чаплыгинский район) и "Серебряное добровольчество" (Николай Матюта).
Фото vk.com