Общество

13 минут назад

На Всероссийский форум добровольцев отправились 16 липчан

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#доброволец #волонтёр #форум
На Всероссийский форум добровольцев отправились 16 липчан

Форум продлится с 4 по 6 декабря в Москве.

Сегодня на площадке Всероссийского форума добровольцев - 2017  собрались более 2000 участников из 85 регионов страны в возрасте от 8 до 89 лет. Волонтеров со всей России ожидает насыщенная образовательная и дискуссионная программа.

По словам организаторов, Всероссийский форум добровольцев - это клюсевое событие в волонтёрском сообществе России, которое объединяет на своей площадке неравнодушных людей: лидеров и активистов общественных организаций и проектов, добровольцев «серебряного» возраста, региональных координаторов всероссийских движений.

Как сообщает региональное управление молодёжной политики, от Липецкой области на форум отправилась делегация из 16 человек ( это представители Российского движения школьников, организаций "Волонтеры-медики" и "Волонтеры Победы"). Двое липчан-участников форума -  это финалисты конкурса "Доброволец России 2017" в номинации "Муниципальный штаб ВОД "Волонтеры Победы" (Чаплыгинский район) и "Серебряное добровольчество" (Николай Матюта). 

Фото  vk.com

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#доброволец #волонтёр #форум

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