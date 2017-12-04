В Липецке бесследно исчез пенсионер

Мужчина исчез две недели назад.

20 ноября в Липецке пропал 66-летний Вячеслав Тамбовцев, сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Известно, что пенсионер ушел около полудня из дома и не вернулся.



Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, русые волосы с проседью, серые глаза. Был одет в черную куртку, темно-синие трико, черные туфли и кожаную фуражку.



Всех, кто обладает информацией о Вячеславе Тамбовцеве, просят сообщить сведения в полицию.