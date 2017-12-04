Происшествия

27 минут назад

В Липецке бесследно исчез пенсионер

520
#пропавшие без вести
1
В Липецке бесследно исчез пенсионер

Мужчина исчез две недели назад.

20 ноября в Липецке пропал 66-летний Вячеслав Тамбовцев, сообщает поисково-спасательный отряд  "Лиза Алерт". Известно, что пенсионер ушел около полудня из дома и не вернулся.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, русые волосы с проседью, серые глаза. Был одет в черную куртку, темно-синие трико, черные туфли и кожаную фуражку.

Всех, кто обладает информацией о Вячеславе Тамбовцеве, просят сообщить сведения в полицию.
520
#пропавшие без вести
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пьяный грязинец бросился на полицейского с кулаками
#нападение #штраф #суд
2
Пьяный грязинец бросился на полицейского с кулаками

37 минут назад

Происшествия
В Грязинском районе от пожара одного дома загорелся соседний
#пожар
В Грязинском районе от пожара одного дома загорелся соседний

сегодня, 11:31

Происшествия
В Долгоруковском районе пренебрегали антитеррористической безопасностью
#антитеррор
2
В Долгоруковском районе пренебрегали антитеррористической безопасностью

сегодня, 11:03

Происшествия
За выходные на дорогах Липецкой области пострадали 10 человек
#дтп
3
За выходные на дорогах Липецкой области пострадали 10 человек

сегодня, 10:25

Происшествия
У липчан дважды угоняли автомобили
#угон
2
У липчан дважды угоняли автомобили

сегодня, 08:52

Происшествия
Труп 17-летнего подростка нашли на берегу реки
#труп
11
Труп 17-летнего подростка нашли на берегу реки

сегодня, 08:48

Происшествия