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34 минуты назад

Свыше 450 шахтеров эвакуированы из-за возгорания в Кемеровской области

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#Кузбасс #шахта #возгорание #пожар #эвакуация #Кемерово #Распадская
Свыше 450 шахтеров эвакуированы из-за возгорания в Кемеровской области

Из шахты "Распадская" Кемеровской области эвакуированы 456 горняков после возгорания газа на поверхности, четверо остаются в забое.

В Кемеровской области 456 горняков эвакуированы из шахты "Распадская" из-за возгорания метана на поверхности шахты.

Об этом сообщили в Сибирском региональном центре МЧС. "На поверхность выведены 456 шахтёров, в забое остаются четыре человека", — приводит РИА-Новости сообщение.

По его словам, причиной эвакуации горняков стало возгорание метана на поверхности шахты.
Как уточнил представитель ведомства, находящиеся под землей четверо горняков обеспечивают "жизнеобеспечение шахты", их жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее, более 400 горняков шахты "Распадская" (ПАО "Распадская", входит в группу Evraz) в кузбасском городе Междуреченске в понедельник эвакуировали из-за пожара на поверхности предприятия, информации о пострадавших нет, на месте работают спасатели, - рассказал источник в региональной администрации.
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#Кузбасс #шахта #возгорание #пожар #эвакуация #Кемерово #Распадская

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