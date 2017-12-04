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40 минут назад
Аваков призвал прекратить блокирование телеканала NewsOne
Аваков порекомендовал не делать из негодников страдальцев.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает радикалов, заблокировавших в минувшее воскресенье в Киеве телеканал NewsOne, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендовал перестать провоцировать людей.
"1. Мураев (внефракционный нардеп и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев) - мерзавец и провокатор. 2. Обращаюсь к протестующим - блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев. 3. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей", - написал Аваков в твиттере в понедельник утром.
Как сообщалось, вечером 3 декабря группа неизвестных заблокировала телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что они не согласны с "политикой канала". Радикалы потребовали извинений от владельца телеканала депутата Мураева, который назвал события на майдане в 2014 году государственным переворотом, - передает "Интерфакс".
"1. Мураев (внефракционный нардеп и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев) - мерзавец и провокатор. 2. Обращаюсь к протестующим - блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев. 3. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей", - написал Аваков в твиттере в понедельник утром.
Как сообщалось, вечером 3 декабря группа неизвестных заблокировала телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что они не согласны с "политикой канала". Радикалы потребовали извинений от владельца телеканала депутата Мураева, который назвал события на майдане в 2014 году государственным переворотом, - передает "Интерфакс".