Пьяный грязинец бросился на полицейского с кулаками

Мужчине придется ответить за преступление рублем.

Грязинский городской суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дела в отношении ранее несудимого местного жителя. Ему ставили в вину в совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 318 УК РФ - «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти».



Как указано в приговоре, вечером 4 сентября в полицию поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что пьяный подсудимый угрожал ей убийством. На вызов отправились полицейские, в их числе - лейтенант мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы. Прибыв на место, они увидели на месте происшествия заявительницу и пьяного мужчину. Его полицейские решили доставить в отдел, но тот оказал активное сопротивление. Еще в подъезде дома мужчина бросился с кулаками на лейтенанта, а когда дебошира начали сажать в машину, то снова бросился на полицейского. Своими ударами мужчина не смог нанести вред здоровью полицейского, но помахал кулаками на уголовное дело.



В суде мужчина полностью признал свою вину. До вынесения приговора эпизод с угрозой убийством был вынесен из разбирательства за примирением сторон. Потерпевший полицейский просил суд не наказывать мужчину лишением свободы.



Суд признал грязинца виновным в нападении на представителя власти и наказал его штрафом в 15 000 рублей.