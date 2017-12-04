Происшествия

39 минут назад

Пьяный грязинец бросился на полицейского с кулаками

2 553
#нападение #штраф #суд
Пьяный грязинец бросился на полицейского с кулаками

Мужчине придется ответить за преступление рублем.

Грязинский городской суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дела в отношении ранее несудимого местного жителя. Ему ставили в вину в совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 318 УК РФ - «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как указано в приговоре, вечером 4 сентября в полицию поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что пьяный подсудимый угрожал ей убийством. На вызов отправились полицейские, в их числе -  лейтенант мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы. Прибыв на место, они увидели на месте происшествия заявительницу и пьяного мужчину. Его полицейские решили доставить в отдел, но тот оказал активное сопротивление. Еще в подъезде дома мужчина бросился с кулаками на лейтенанта, а когда дебошира начали сажать в машину, то снова бросился на полицейского. Своими ударами мужчина не смог нанести вред здоровью полицейского, но помахал кулаками на уголовное дело.

В суде мужчина полностью признал свою вину. До вынесения приговора эпизод с угрозой убийством был вынесен из разбирательства за примирением сторон. Потерпевший полицейский просил суд не наказывать мужчину лишением свободы.

Суд признал грязинца виновным в нападении на представителя власти и наказал его штрафом в 15 000 рублей.
2 553
#нападение #штраф #суд

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

да

5 минут назад
Грязинцы сваляться своей еба...тью
ответить

чоколо

24 минуты назад
мы сами его справоцировали и придумали так как алкан просто не помнил на утро нечего
ответить

Еще в рубрике

В Липецке бесследно исчез пенсионер
#пропавшие без вести
В Липецке бесследно исчез пенсионер

25 минут назад

Происшествия
В Грязинском районе от пожара одного дома загорелся соседний
#пожар
В Грязинском районе от пожара одного дома загорелся соседний

59 минут назад

Происшествия
В Долгоруковском районе пренебрегали антитеррористической безопасностью
#антитеррор
2
В Долгоруковском районе пренебрегали антитеррористической безопасностью

сегодня, 11:03

Происшествия
За выходные на дорогах Липецкой области пострадали 10 человек
#дтп
3
За выходные на дорогах Липецкой области пострадали 10 человек

сегодня, 10:25

Происшествия
У липчан дважды угоняли автомобили
#угон
2
У липчан дважды угоняли автомобили

сегодня, 08:52

Происшествия
Труп 17-летнего подростка нашли на берегу реки
#труп
11
Труп 17-летнего подростка нашли на берегу реки

сегодня, 08:48

Происшествия