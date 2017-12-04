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В ДНР сообщили о потерях ВСУ от дружественного огня
Представитель оперативного командования ДНР рассказал о том, что в захваченном ВСУ пригороде Горловки в районе населенного пункта Гладосово происходят столкновения между силовиками.
В захваченном ВСУ пригороде Горловки в районе населенного пункта Гладосово происходят столкновения между силовиками, - сообщил РИА-Новости представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.
Украинские военные начали перестрелку с применением минометов. Огонь ведут из подконтрольной силовикам части Зайцево — Жованки. Ополченцы в ситуацию не вмешиваются.
3 декабря заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате перестрелок между подразделениями ВСУ в Гладосове и Травневом с 22 ноября погибли 17 военных, 11 человек ранены.
"При этом все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться", — добавил он.
Ранее также стало известно, что украинская сторона минирует периметр вокруг оккупированных населенных пунктов. На одной из мин подорвался грузовой автомобиль с военнослужащими 128 бригады ВСУ. От взрыва на мине погибло трое украинских военнослужащих.
О захвате украинскими военнослужащими населенных пунктов Гладосово и Травневое, находящихся в нейтральной зоне, в конце ноября сообщило командование ДНР. Позднее захват населенных пунктов подтвердили также украинские военные. Миссия ОБСЕ направила в этот район патруль. При этом в командовании ДНР сообщили, что силовики, угрожая оружием, препятствовали общению мирных жителей и наблюдателей. Сами члены миссии ОБСЕ заявили, что они не смогли попасть в поселок Травневое, так как силовики не разминировали дорогу.
Политический аналитик информационно-аналитического еженедельника "Час пик" Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Столкновения возле Гладосова укладываются в ту парадигму, которую Киев преследует по отношению к Донбассу. Украинские власти не заинтересованы в полном разрешении данного конфликта — иначе все те радикальные националистические формирования, которые находятся на линии фронта, вернутся в полном составе в Киев со своими настроениями и с оружием в руках. Конечно, президенту Петру Порошенко совершенно невыгодно получить в столице тысячи бойцов, которые настроены против него", — сказал Владислав Гулевич.
"То, что украинские подразделения продвигаются и занимают по чуть-чуть населенные пункты в "серой зоне" – это их излюбленная тактика, особенно если на местах в составе данных формирований много представителей экстремистских организаций. Конечно, полностью обеспечить безопасность населения этих пунктов не в состоянии ни власти Донецка, ни, тем более, власти Киева, которые к этому и не стремятся. Киев давно уже, в течение практически четырех лет, придерживается идеологии дегуманизации населения Донбасса, когда по отношению к жителям Донбасса применяют оскорбительные ярлыки, и даже то население, которое живет на территориях, подконтрольных Киеву, не рассматривают как лояльное", — отметил Владислав Гулевич.