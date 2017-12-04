50 тербунским рабочим предприятие задолжало 1 млн 255 тысяч рублей

За работником заступилась прокуратура

Прокуратура Тербунского района выявила нарушения прав работников ООО "Ремстройсервис" на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

В нарушение указанного требования закона работникам общества на момент прокурорской проверки в ноябре текущего года еще не была выплачена заработная плата за предыдущий месяц, в связи с чем образовалась задолженность в размере 1 255 775 руб.

Между тем, задержка выплаты заработной платы признается серьезным нарушением трудового законодательства и влечет неблагоприятные правовые последствия для работодателя.

По результатам проверки прокурор внес в адрес руководителя ООО "Ремстройсервис" представление с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности главного бухгалтера общества.

Одновременно с этим прокурор обратился в суд в интересах 50 работников с требованием о принудительном взыскании с работодателя начисленной, но своевременно невыплаченной им заработной платы.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, сообщает прокуратура Липецкой области.