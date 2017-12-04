В Липецке установят новые светофоры

Обновление дорог планируют завершить до нового года.

Управление главного смотрителя Липецка объявило тендер на ремонт и установку технических средств организации дорожного движения на городских улицах. Работы оценены в 5,6 млн рублей.



В список на ремонт и замену попали светофоры на пересечении улицы Юношеская и окружной автодороги, автоматические регулировки на улицах Советская, 9 Мая и проспекте Победы. Всего установят 28 новых светофоров, причем 12 их них — на окружной трассе. Кроме того, специалистам придется сделать прокол под улицей Советская. Это нужно для прокладки коммуникаций силового кабеля. До конца года в Липецке также обновят порядка двух сотен дорожных знаков.



Основанием для проведения работ стало несоответствие технических средств организации дорожного движения требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», указывают в управлении главного смотрителя Липецка.