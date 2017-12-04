Общество

58 минут назад

В Липецке установят новые светофоры

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#тендер #дорожное движение #светофор
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В Липецке установят новые светофоры

Обновление дорог планируют завершить до нового года.

Управление главного смотрителя Липецка объявило тендер на ремонт и установку технических средств организации дорожного движения на городских улицах. Работы оценены в 5,6 млн рублей.

В список на ремонт и замену попали светофоры на пересечении улицы Юношеская и окружной автодороги, автоматические регулировки на улицах Советская, 9 Мая и проспекте Победы. Всего установят 28 новых светофоров, причем 12 их них — на окружной трассе. Кроме того, специалистам придется сделать прокол под улицей Советская. Это нужно для прокладки коммуникаций силового кабеля. До конца года в Липецке также обновят порядка двух сотен дорожных знаков.

Основанием для проведения работ стало несоответствие технических средств организации дорожного движения требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», указывают в управлении главного смотрителя Липецка.
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#тендер #дорожное движение #светофор
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Комментарии (1)

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СЫЧИКОВ

15 минут назад
В БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА МЫ С колей новиковым ТАКИЕ СВЕТОФОРЫ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ЧЕРЕЗ МОЮ ФИРМУ ЗАКРУЧИВАЛИ.
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