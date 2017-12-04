В Грязинском районе от пожара одного дома загорелся соседний

В 08:48 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома по в Грязинском районе, селе Головщино, на ул. Детская, 3 а.



К месту пожара выехали: 1 отделение ОПСП 40, 1 отделение 19 ПСЧ, 1 отделение 39 ОПСП, ДПД (2 чел.).



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции первого дома по всей площади и повреждена кровля и внутренняя отделка второго дома на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.