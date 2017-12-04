Общество
сегодня, 11:29
В столкновении двух автомобилей в Липецкой области есть пострадавшие
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В 10:30 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем близ села Золотуха, Лев-Толстовского района.
В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21099» и «ЛАДА-21128-26».
К месту происшествия выехали: 1 отделение 32 ПСЧ.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Лев Толстовская МРБ», сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21099» и «ЛАДА-21128-26».
К месту происшествия выехали: 1 отделение 32 ПСЧ.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Лев Толстовская МРБ», сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
678