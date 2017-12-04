В столкновении двух автомобилей в Липецкой области есть пострадавшие

В 10:30 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем близ села Золотуха, Лев-Толстовского района.



В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21099» и «ЛАДА-21128-26».



К месту происшествия выехали: 1 отделение 32 ПСЧ.



В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Лев Толстовская МРБ», сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.