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Южная Корея и США проводят крупные совместные учения ВВС
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Южная Корея назвала совместные с США учения ВВС мерой самозащиты.
Соединенные Штаты и Южная Корея начали крупнейшие в своей истории военные учения авиации, - сообщает 4 декабря Press Association.
Масштабные учения США и Южной Кореи у берегов КНДР не способствуют стабилизации обстановки вокруг Корейского полуострова, достаточно одной искры для того, чтобы вспыхнул большой пожар, - заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Проводимые масштабные учения не способствуют стабилизации обстановки вокруг Корейского полуострова. Сейчас обстановка накалена до предела и достаточно одной искры для того, чтобы вспыхнул большой пожар", — сказал журналистам Красов.
Он подчеркнул, что руководство РФ неоднократно предупреждало о недопустимо эскалации учений в этом регионе. "Еще раз хочется обратиться к США, к Южной Корее и Японии, чтобы, наоборот, стабилизировали обстановку. А стабилизировать — это, наоборот, не бряцать оружием в том регионе", — добавил парламентарий.
Он назвал провокацией учения, проводимые вблизи границ суверенного государства, - передает РИА-Новости.
"Америка всегда славилась тем, что щелкала по носу те государства, которые не двигаются в ее фарватере. Точно так же происходит сейчас. Речь не идет уже давно об однополярном мире. Но, к сожалению, администрация США не может перестроиться и все себя еще видит мировым жандармом", — заключил Красов.
США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22. В рамках учений будут отрабатываться операции по уничтожению передвижных ракетных пусковых установок КНДР, огневые учения по нанесению ударов по дальнобойной артиллерии противника, десантные учения по высадке на вражеской территории. Учения продлятся до 8 декабря.
Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.
Масштабные учения США и Южной Кореи у берегов КНДР не способствуют стабилизации обстановки вокруг Корейского полуострова, достаточно одной искры для того, чтобы вспыхнул большой пожар, - заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Проводимые масштабные учения не способствуют стабилизации обстановки вокруг Корейского полуострова. Сейчас обстановка накалена до предела и достаточно одной искры для того, чтобы вспыхнул большой пожар", — сказал журналистам Красов.
Он подчеркнул, что руководство РФ неоднократно предупреждало о недопустимо эскалации учений в этом регионе. "Еще раз хочется обратиться к США, к Южной Корее и Японии, чтобы, наоборот, стабилизировали обстановку. А стабилизировать — это, наоборот, не бряцать оружием в том регионе", — добавил парламентарий.
Он назвал провокацией учения, проводимые вблизи границ суверенного государства, - передает РИА-Новости.
"Америка всегда славилась тем, что щелкала по носу те государства, которые не двигаются в ее фарватере. Точно так же происходит сейчас. Речь не идет уже давно об однополярном мире. Но, к сожалению, администрация США не может перестроиться и все себя еще видит мировым жандармом", — заключил Красов.
США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22. В рамках учений будут отрабатываться операции по уничтожению передвижных ракетных пусковых установок КНДР, огневые учения по нанесению ударов по дальнобойной артиллерии противника, десантные учения по высадке на вражеской территории. Учения продлятся до 8 декабря.
Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.
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