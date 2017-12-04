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Керченский мост возведут до конца года

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#Крым #Керченский мост #строительство
Керченский мост возведут до конца года

Строители установили все опоры автомобильной части Крымского моста.

Строители завершили возведение опор автодорожной части моста через Керченский пролив, - сообщает в понедельник информационный центр проекта "Крымский мост".

"Набранные темпы строительства позволили нам в этом году увеличить задел по наиболее трудоемким типам конструктивов. Это, прежде всего, опоры моста: автодорожные готовы полностью", — цитируются в сообщении слова начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Романа Новикова.

Как пояснили в информцентре, всего смонтировано 288 опор, 85 из них находятся в морской акватории. Сооружение опор было одним из самых трудоемких процессов. Первая опора под автодорогу была готова в апреле 2016 года, к концу первого года стройки были готовы 200 опор, в 2017 году велась работа над самыми трудоемкими сооружениями. Всего в основание опор погружено более 3 тысячи свай, глубина их погружения составила в среднем 50 метров от поверхности воды.

Помимо этого строители возвели половину опор под железную дорогу, а также на 95% завершили сборку пролетов под автодорогу.

"В ближайшие недели, если позволит погода, рассчитываем завершить сборку мостового полотна", — добавил Р.Новиков.

В сообщении также отмечается, что стройка продолжится и зимой. Будет продолжена работа над опорами и пролетами железнодорожной части, обустройством автополотна, - передает "Интерфакс".

Следующий этап строительства моста — завершение сборки пролетов под автодорогу, после чего все участки Крымского моста будут соединены единой нитью металлоконструкций.

Керченский мост соединит Крым с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Этот 19-километровый мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Мост строит "Стройгазмонтаж" (СГМ) Аркадия Ротенберга.

Контракт на проектирование и строительство моста ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ) получило в феврале 2015 года. Строительные работы должны завершиться в декабре 2018 года. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. СГМ построит также железнодорожные подходы к мосту за 16,95 млрд рублей.
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#Крым #Керченский мост #строительство

Комментарии (1)

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Ириска с пломбой

49 минут назад
Когда Крымский мост построят, то наш Петровский точно рухнет. Уже зима, а ремонт еще не начался
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