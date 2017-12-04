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1200 детей примут участие в Дельфийских играх

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#Дельфийские игры
1200 детей примут участие в Дельфийских играх

Игры стартуют уже завтра.

 С 5 по 15 декабря в Липецкой области состоятся Седьмые молодежные Дельфийские игры "Старт надежды".

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в этом году в играх примут участие более 1200 детей со всей Липецкой области, которые будут соревноваться в 26-ти номинациях. 

5 декабря состоится первый тур игр на 17-ти площадках города.  7 декабря для некоторых номинаций пройдет второй тур. Официальная церемония награждения победителей, лауреатов и дипломантов состоится 15 декабря в большом зале ОЦКНТ. 

В жюри приглашены известные музыканты, заслуженные работники культуры РФ, актеры и режиссеры профессиональных театров, балетмейстеры профессиональных коллективов, члены Союза художников РФ, народные мастера, цирковые артисты, журналисты, шеф-повара ресторанов и дизайнеры известных фирм. 

Липецкая область участвует в Дельфийском движении 14 лет, и наша талантливая молодёжь достойно представляет не только свой регион, но и с честью выступает в составе сборной России на международных Дельфийских состязаниях. Победителями международных Игр в составе российской сборной становились: театр танца "Эльта" в Республике Молдова в 2004 году, Константин Матюхин в Республике Казахстан в 2006 году, Ангелина Миронова-Велигурская в Республике Армения в 2010 году.

  
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#Дельфийские игры

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