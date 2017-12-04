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сегодня, 11:15

Через Елец прошёл патриотический автопробег

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#автопробег #Елец
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Через Елец прошёл патриотический автопробег

Члены "экипажей" оценивают состояние памятников и мемориалов.

В минувшие выходные через Елец прошёл автопробег. Как сообщает председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа город Елец Владимир Хабибуллин, 27 ноября в Воронеже дали старт автопробегу по Городам-Героям и городам воинской славы.

В течение почти 10 дней члены "экипажей" организуют участие молодёжи в интерактивном квесте от "Волонтеров Победы", проводят опросы и оценивают состояние памятников и мемориалов. 2 декабря автопробег принимал город Воинской славы Елец.

Фото  vk.com

198
#автопробег #Елец
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