Общество
сегодня, 11:15
Через Елец прошёл патриотический автопробег
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Члены "экипажей" оценивают состояние памятников и мемориалов.
В минувшие выходные через Елец прошёл автопробег. Как сообщает председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа город Елец Владимир Хабибуллин, 27 ноября в Воронеже дали старт автопробегу по Городам-Героям и городам воинской славы.
В течение почти 10 дней члены "экипажей" организуют участие молодёжи в интерактивном квесте от "Волонтеров Победы", проводят опросы и оценивают состояние памятников и мемориалов. 2 декабря автопробег принимал город Воинской славы Елец.
Фото vk.com
В течение почти 10 дней члены "экипажей" организуют участие молодёжи в интерактивном квесте от "Волонтеров Победы", проводят опросы и оценивают состояние памятников и мемориалов. 2 декабря автопробег принимал город Воинской славы Елец.
Фото vk.com
198