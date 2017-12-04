В Липецке бизнесмены установят памятник меценату

Так почтят вклад в развитие города Алексея Хренникова.

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На Градостроительном Совете города Липецка рассмотрели инициативу Липецкого регионального отделения «Опора России» об установке памятника потомственному Почетному гражданину города Липецка, меценату Алексею Хренникову.Отлитый в бронзе памятник планируется установить на беломраморном постаменте в сквере на улице Ворошилова. Именно здесь согласно легенде в 1829 году липчанам явился храм, что и подвигло Алексея Хренникова на возведение на месте существующего стадиона «Металлург» Троицкой церкви. Скульптор изобразил Хренникова с макетом и чертежами ныне утраченного храма, сообщает департамент архитектуры и градостроительства Липецка.Возведение памятника поддержали прямые потомки Алексея Хренникова, проживающие в настоящий момент в Москве. Все расходы по установке, благоустройству и торжественному открытию памятника, которые составят порядка трех миллионов рублей, возложат на себя липецкие предприниматели. И в случае положительного решения Липецкого городского Совета депутатов памятник Алексею Хренникову планируется открыть уже в будущем году к 230-летию со дня его рождения.