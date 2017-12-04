В Липецке продолжают борьбу с зарплатами в конвертах.

Департамент экономического развития напоминает, что в Липецкой области действует Региональное соглашение о минимальной заработной плате в нашем регионе. Согласно нему, минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 10740 рублей. Только и этих денег в официальных ведомостях о зарплатах не видят некоторые липчане. В связи с этим в мэрии Липецка было проведено очередное заседание с представителями бизнеса.



Приглашенные организации новые, а причины вызова на комиссию остаются неизменными – задержки в оплате труда и нарушение регионального соглашения о минимальной заработной плате. Сотрудники этих предприятий получают зарплату, которая в 2-3 раза ниже среднеотраслевой по городу. На приглашение в администрацию откликнулись не все – из 7 предприятий на заседание явились 6. Представители организаций пытались убедить членов комиссии в том, что большинство их сотрудников работает на 0,5 ставки.



Стоматологическая компания доказывала, что зубные техники в их организации согласны работать на зарплату 11000 рублей, несмотря на то, что их труд в Липецке оплачивается значительно выше. Похожая ситуация и у предприятия ООО «Галерея» — бухгалтер фактически работает за зарплату уборщицы.



Коммунальная компания пытается взыскать в судебном порядке деньги со своих должников. Средства пойдут на выплату заработной платы, которую сотрудники организации не получали уже несколько месяцев. За предприятием пристально наблюдает не только налоговая инспекция, но и прокуратура.



Представители двух компаний пообещали, что после Нового года специалистов их предприятий ждет прибавка к зарплате. Информация об организациях, руководители которых не явились на Совещание, будет направлена в прокуратуру и Государственную инспекцию труда в Липецкой области.