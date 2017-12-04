14 сирот справят новоселье

А в следующем году для сирот планируют закупить 250 квартир.

На этой неделе в Усмани получат квартиры 14 детей-сирот. Об этом сообщает региональное управление ЖКХ.

1 декабря в Усмани уже справили новоселье 8 сирот. Для них были закуплены квартиры средней площадью 37,7 квадратных метра в новом многоквартирном доме.

А всего в этом году в рамках государственной программы «Обеспечение жилых помещений для предоставления детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» детям-сиротам в Липецкой области будет предоставлено 177 жилых помещений, в следующем году планируют закупить 250 квартир, а в 2019 году — 350.