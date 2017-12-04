Дед Мороз исполнит желания липчан

В Липецке заработал почтовый ящик Деда Мороза.

В детском парке заработал почтовый ящик Деда Мороза. Как рассказали GOROD48 в Нижнем парке, торжественного открытия почты в минувшую субботу не было из-за дождя, но приносить и присылать письма уже можно. Кстати, ещё до открытия ящика Деду Морозу пришло по почте 3 письма от липчан. Сегодня в ящике ещё несколько посланий.

- Ни для кого не секрет, что детки ждут Новый год с особенным трепетом. Это неудивительно, ведь именно в этот праздник случаются настоящие чудеса и исполняются самые заветные желания, - отмечают Нижнем парке. - Детский парк традиционно объявил конкурс «Самое яркое письмо Деду Морозу». Чтобы принять участие в нем, необходимо написать письмо зимнему волшебнику. Детская фантазия здесь никак не ограничивается! Это может быть что угодно — поздравление Деду Морозу, новогодние пожелания, рассказ об успехах в уходящем году или красочный рисунок! Обязательно укажите контактный номер и опускайте письмо в почтовый ящик, который находится в детском парке или отправляйте по адресу Липецк ул. Ленина 31а до 20 декабря.

10 самых ярких и интересных писем будут выставлены на голосование в группе Вконтакте «Парки48». А 31 декабря автор, набравший наибольшее количество голосов получит свой заветный подарок от самого главного волшебника страны.