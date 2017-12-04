4 декабря 2017 года в области стартует фестиваль «Читающий Липецк». В течение месяца все любители чтения могут принять участие в традиционных конкурсах и литературных викторинах и за правильный ответ получить в подарок хорошую книгу.

- Фестиваль «Читающий Липецк» мы проводим уже в четвертый раз, и он не теряет своей актуальности, - рассказывает начальник управления по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области Наталья Демьянова. – Мы пытаемся поддержать интерес липчан к чтению как книг, так и периодической печати, чтобы еще раз напомнить, что печатное слово – это особый источник информации, который электронные источники не заменят.





Главным событием нынешнего фестиваля станут встречи любителей чтения с писателями, которые пройдут в областной научной универсальной библиотеке. Липчане смогут пообщаться как с нашими земляками, так и со столичными авторами. Свое творчество представит Сергей Носов – петербургский писатель, член Союза писателей, лауреат премии «Национальный бестселлер-2015» за роман «Фигурные скобки». Также Носов известен любителям литературы целой серией своих произведений «Тайная жизнь петербургских памятников».

С информацией о датах и времени проведения литературных встреч можно будет ознакомиться на сайте областной научной библиотеки, а также в группах ВК «Липецк Life», Будильник, Липецк FM, «Стокниг» ( vk.com/stoknig100 ). Авторы лучших вопросов, которые будут заданы писателям в ходе литературных встреч, получат призы - литературные новинки последних двух лет от издательства «ЭсмО».

Лучшими экземплярами крупнейшего российского издания будут награждены и победители традиционных конкурсов и викторин. Чтобы стать их участниками нужно смотреть утреннюю программу «Будильник» ТРК Липецкое время, слушать «Утреннюю зорьку» на канале Липецк FM и заходить в группу «Липецк Life» в социальной сети ВК, где будет сообщаться вся информация о ходе фестиваля «Читающий Липецк».

Награждение победителей и участников фестиваля «Читающий Липецк» состоится 21 декабря на большом литературном празднике.