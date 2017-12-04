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сегодня, 10:00

Главную новогоднюю дискотеку хотят устроить на площади Петра

450
#дискотека #праздник #опрос #Новый год
Главную новогоднюю дискотеку хотят устроить на площади Петра

Или все же оставить праздники в районах?

Департамент культуры и туризма администрации Липецка предложил пользователям сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» задуматься о праздничной программе в честь встречи Нового года. Вопрос касается проведения дискотек на снегу.

- В Липецке традиционно в новогоднюю ночь проходят дискотеки на снегу с праздничной программой. Нужны ли дискотеки на снегу в районах города или нужно одно центральное мероприятие на площади Петра? - спрашивают чиновники.

У пользователей ресурса есть не только два варианта ответа — за и против, но и возможность подробно изложить свое мнение по вопросу. Сбор предложений и голосование открыты до 22 декабря.


450
#дискотека #праздник #опрос #Новый год

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