Общество
сегодня, 10:00
Главную новогоднюю дискотеку хотят устроить на площади Петра
Или все же оставить праздники в районах?
Департамент культуры и туризма администрации Липецка предложил пользователям сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» задуматься о праздничной программе в честь встречи Нового года. Вопрос касается проведения дискотек на снегу.
- В Липецке традиционно в новогоднюю ночь проходят дискотеки на снегу с праздничной программой. Нужны ли дискотеки на снегу в районах города или нужно одно центральное мероприятие на площади Петра? - спрашивают чиновники.
У пользователей ресурса есть не только два варианта ответа — за и против, но и возможность подробно изложить свое мнение по вопросу. Сбор предложений и голосование открыты до 22 декабря.
- В Липецке традиционно в новогоднюю ночь проходят дискотеки на снегу с праздничной программой. Нужны ли дискотеки на снегу в районах города или нужно одно центральное мероприятие на площади Петра? - спрашивают чиновники.
У пользователей ресурса есть не только два варианта ответа — за и против, но и возможность подробно изложить свое мнение по вопросу. Сбор предложений и голосование открыты до 22 декабря.
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