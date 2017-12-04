Происшествия

44 минуты назад

Несовершеннолетнюю ограбили ночью дома

1 814
#ограбление
Несовершеннолетнюю ограбили ночью дома

Грабитель проник ночью через окно и похитил телефон

3 декабря в отделение полиции обратилась несовершеннолетняя гражданка с заявлением о том, что 3 декабря,  в 03:00 в селе Гудово неизвестный молодой человек путем разбития оконного стекла проник в дом и открыто похитил у неё сотовый телефон.

Следственно-оперативной группой по подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний неработающий и неучащийся, ранее судимый местный житель. Проверку проводит Добровский отдел полиции.
1 814
#ограбление

Комментарии (1)

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г елик

37 минут назад
Во гопота распоясалась я в 80 также на малолетку загремел
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