Несовершеннолетнюю ограбили ночью дома

Грабитель проник ночью через окно и похитил телефон

3 декабря в отделение полиции обратилась несовершеннолетняя гражданка с заявлением о том, что 3 декабря, в 03:00 в селе Гудово неизвестный молодой человек путем разбития оконного стекла проник в дом и открыто похитил у неё сотовый телефон.



Следственно-оперативной группой по подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний неработающий и неучащийся, ранее судимый местный житель. Проверку проводит Добровский отдел полиции.