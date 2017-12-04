Информацию о льготах россиян предлагают записать на банковские карты

Уникальные идентификаторы россиян с информацией о положенных им льготах предлагают записывать на банковские или сим-карты. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к Центробанку.

Вопрос о введении ID прорабатывает ассоциация «Финтех» при регуляторе. Россияне смогут воспользоваться идентификаторами для получения скидок в магазинах и аптеках. Разработка заменит различные льготные удостоверения, которые обычно просят предоставить при совершении покупок.

По данным источника издания, сейчас решается вопрос о том, куда лучше записывать идентификатор — на карты кредитных организаций или мобильных операторов.

«Возможность использования единого идентификатора или иного инструмента цифровой идентификации для быстрого и удобного получения услуг гражданами сейчас прорабатывается», — сообщили в пресс-службе регулятора.