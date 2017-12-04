В мире

сегодня, 08:05

Россия и Белоруссия всё чаще рассчитываются в рублях

116
Россия и Белоруссия всё чаще рассчитываются в рублях

Расчеты между РФ и Белоруссией всё чаще производятся в российском рубле, стороны привыкают к использованию одной валюты. Об этом в интервью «Известиям» заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Одним из самых больших проектов Союзного государства, о начале создания которого Москва и Минск объявили в 2000 году, является переход на единую валюту. Как отмечает Григорий Рапота, центробанки двух стран ведут тесное сотрудничество.

«Уже сейчас мы можем говорить, что всё больше переходим на расчеты в одной валюте — в российском рубле. По данным 2016 года, 86,2% торгового оборота и расчетов за товары и услуги были в российских рублях. Этот процент постоянно растет», — сообщил генсек объединения.

Он также заявил, что реализация проекта требует вдумчивой и кропотливой работы над его этапами, и примерная дата создания Союзного государства станет известна, когда будут достигнуты все промежуточные цели.

116

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Киеве прошел «марш за импичмент» Порошенко
#марш за импичмент #Саакашвили #Порошенко
В Киеве прошел «марш за импичмент» Порошенко

вчера, 17:16

В мире
В Желтом море при столкновении судов погибли 13 человек
#Желтое море #столкновение
В Желтом море при столкновении судов погибли 13 человек

вчера, 12:03

В мире
Дональд Трамп одобрил отстранение журналиста ABC за репортаж о Флинне‍
#Трамп #Флинн #США
Дональд Трамп одобрил отстранение журналиста ABC за репортаж о Флинне‍

вчера, 11:50

В мире
Целью удара Израиля по Сирии назвали военную базу Ирана‍
#Израиль #Сирия #Дамаск
Целью удара Израиля по Сирии назвали военную базу Ирана‍

вчера, 11:30

В мире
Nike выпустила в продажу первый в мире спортивный хиджаб‍
1
Nike выпустила в продажу первый в мире спортивный хиджаб‍

02.12.2017 16:45

В мире
Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник‍
#Союз-2.1б #ракета #Космос
1
Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник‍

02.12.2017 15:00

В мире