Россия и Белоруссия всё чаще рассчитываются в рублях

Расчеты между РФ и Белоруссией всё чаще производятся в российском рубле, стороны привыкают к использованию одной валюты. Об этом в интервью «Известиям» заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Одним из самых больших проектов Союзного государства, о начале создания которого Москва и Минск объявили в 2000 году, является переход на единую валюту. Как отмечает Григорий Рапота, центробанки двух стран ведут тесное сотрудничество.

«Уже сейчас мы можем говорить, что всё больше переходим на расчеты в одной валюте — в российском рубле. По данным 2016 года, 86,2% торгового оборота и расчетов за товары и услуги были в российских рублях. Этот процент постоянно растет», — сообщил генсек объединения.

Он также заявил, что реализация проекта требует вдумчивой и кропотливой работы над его этапами, и примерная дата создания Союзного государства станет известна, когда будут достигнуты все промежуточные цели.