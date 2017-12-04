вчера, 23:24
Мужчина в маске и светлом свитере похитил из магазина алкогольные напитки и икру
Вор отжал дверь и забрался в продуктовый супермаркет
На улице Одоевского, ночью, неизвестный обокрал магазин. Камера наблюдения зафиксировала мужчину в светлом свитере, перчатках и маске, который отжал дверь, проник в торговый зал и нагрузил в пакеты банки с икрой и выпивкой. Затем, тем же путем, через отжатую дверь он скрылся.
Поисками гурмана занимаются полицейские отдела №4
косой
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Аноним анонимыч
Аноним анонимыч
bmv
НЕАДЕКВАТ