Происшествия

вчера, 23:24

Мужчина в маске и светлом свитере похитил из магазина алкогольные напитки и икру

6 449
#кража #магазин #икра
Мужчина в маске и светлом свитере похитил из магазина алкогольные напитки и икру

Вор отжал дверь и забрался в продуктовый супермаркет

На улице Одоевского, ночью, неизвестный обокрал  магазин. Камера наблюдения зафиксировала мужчину в светлом свитере, перчатках и маске, который отжал дверь, проник в торговый зал и нагрузил в пакеты банки с икрой и выпивкой. Затем, тем же путем, через отжатую дверь он скрылся.

Поисками гурмана занимаются полицейские отдела №4

6 449
#кража #магазин #икра

Комментарии (6)

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косой

11 минут назад
Жрать в России не ху.....работы нет молодежь на игле будет еще хуже
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123

27 минут назад
мне жалко голодных.
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Аноним анонимыч

32 минуты назад
Отжал)))
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Аноним анонимыч

32 минуты назад
Норм отдал у барыг!)))
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bmv

34 минуты назад
улица одоевского находится рядом с отдалом №4
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НЕАДЕКВАТ

50 минут назад
эт где такая улица вообще? где можно закупиться так же
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