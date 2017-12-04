Мужчина в маске и светлом свитере похитил из магазина алкогольные напитки и икру

Вор отжал дверь и забрался в продуктовый супермаркет

На улице Одоевского, ночью, неизвестный обокрал магазин. Камера наблюдения зафиксировала мужчину в светлом свитере, перчатках и маске, который отжал дверь, проник в торговый зал и нагрузил в пакеты банки с икрой и выпивкой. Затем, тем же путем, через отжатую дверь он скрылся.

Поисками гурмана занимаются полицейские отдела №4