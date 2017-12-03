Общество

54 минуты назад

Липчанка купила сухарики с червями

9 806
#некачественный продукт #
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Липчанка купила сухарики с червями

Причем продукт был изготовлен и расфасован, судя по упаковке, сегодня

В редакцию обратилась липчанка Наталья, приславшая фото и рассказавшая, как купила сегодня в магазине на улице Вермишева, упаковку сухариков. Во время еды, она обнаружила в сухариках белых червей.

- Неприятно стало, тем более ели сухарики всей семьей, вместе с ребенком, - рассказала Наталья.

По словам Натальи, возвращать продукт в магазин она не намерена, так как  стоит он всего 19 рублей.

Самое интересное, что, судя по дате на упаковке, продукт  наисвежайший – изготовлен и упакован он был сегодня. Если в сегодняшнем товаре – червяки, что можно ожидать в упаковке вчерашней, или позавчерашней?

 

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9 806
#некачественный продукт #
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Комментарии (9)

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Хуяндекс

1 минуту назад
Покупайте у них пиво обвес
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Хуяндекс

2 минуты назад
Это бархат на соколе
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WAX

16 минут назад
Прикормка на рыбалку.
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А

24 минуты назад
Денис, какие 2 ценника?
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Денис

32 минуты назад
Значит не свежей товар можно всё написать там два ценика
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)))

36 минут назад
Или готовить лень или денег нет.а белок нужен.Это даже дешево.Приятного аппетита!)))
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123

41 минуту назад
кто бы сомневался что из региональной сети наши местные сети просто отвратительны огрмоное количество просрочки и тухлика
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епрст

44 минуты назад
вы еще жаловаться вздумали, вам к сухарям мяса продали, а вы нос воротите! бестыжие!
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хозяин магазина

47 минут назад
всё равно быдло придёт и будет покупать "отходы" а я набивать карман )))) КАПИТАЛИЗМ
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