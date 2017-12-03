Липчанка купила сухарики с червями

Причем продукт был изготовлен и расфасован, судя по упаковке, сегодня

В редакцию обратилась липчанка Наталья, приславшая фото и рассказавшая, как купила сегодня в магазине на улице Вермишева, упаковку сухариков. Во время еды, она обнаружила в сухариках белых червей.

- Неприятно стало, тем более ели сухарики всей семьей, вместе с ребенком, - рассказала Наталья.

По словам Натальи, возвращать продукт в магазин она не намерена, так как стоит он всего 19 рублей.

Самое интересное, что, судя по дате на упаковке, продукт наисвежайший – изготовлен и упакован он был сегодня. Если в сегодняшнем товаре – червяки, что можно ожидать в упаковке вчерашней, или позавчерашней?