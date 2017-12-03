В Липецкой области - 127 тысяч инвалидов

Это 11% населения региона

Как сообщают в Управлении социальной защиты населения Липецкой области, из 127,1 тысячи жителей Липецкой области имеющих инвалидность - 4,1 тысячи детей-инвалидов.

О том, что делается для людей с ограниченными возможностями в регионе, сегодня, в международный день инвалидов, рассказали в Управлении соцзащиты.

"В текущем году 101,4 тысячи инвалидов и 2,7 тысячи семей, имеющих детей-инвалидов, получили денежную компенсацию расходов в размере 50 процентов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Расходы федерального бюджета на указанные цели составили 484,3 млн. руб.

В 2017 году улучшили свои жилищные условия 22 инвалида и 2 семьи с детьми-инвалидами. За пять лет (с 2013 года) - 150 инвалидов и 7 семей с детьми-инвалидами.

Областным законом «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» для федеральных льготников, в том числе инвалидов, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Это субсидирование процентной ставки по банковским кредитам на приобретение товаров, работ и услуг для удовлетворения личных бытовых нужд, адресная финансовая помощь, льготный проезд. По транспортным картам на муниципальном и коммерческом городском и пригородном транспорте общего пользования инвалидам и детям-инвалидам предоставляется льготный проезд с 50-процентной оплатой. При этом лица, сопровождающие инвалидов 1 группы и детей-инвалидов, едут бесплатно.

Мероприятия, направленные на улучшение качества жизни инвалидов, также реализуются в рамках исполнения государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области». В период действия программы с 2014 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» направлено из бюджетов всех уровней 325,8 млн. руб., из которых 144,8 млн. руб. привлечены из федерального бюджета.

На выделенные средства для людей с ограниченными возможностями здоровья адаптированы 178 объектов в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, занятости населения, транспорта, создан специальный информационный интернет-портал, реализуются четыре социальных проекта, направленных на интеграцию инвалидов в общество, на решение актуальных для них проблем.

В 2017 году для реализации этих социальных проектов администрацией области некоммерческим организациям было предоставлено субсидий на 10,3 млн. рублей.

В рамках реализации проекта «Социальное такси» на микроавтобусах с подъемными устройствами ежегодно выполняется более 4 тысяч поездок инвалидов к социальной значимым объектам (здравоохранения, социальной защиты и др.). С 2018 года планируется увеличить количество транспортных услуг путем организации еще одного диспетчерского центра по приему заявок в г. Ельце, увеличения количества транспортных единиц и расширения категорий граждан, имеющих право на эту услугу.

За четыре года реализации подпрограммы инвалиды по зрению в качестве средств реабилитации обеспечены 64 ноутбуками и 64 смартфонами со специальными программами для слабовидящих, 12 глухих инвалидов получили планшетные компьютеры, 14 инвалидов - ортопедические пояса.

Благодаря субсидиям из областного бюджета в области функционирует видеодиспетчерский центр связи для глухих, в котором дежурит переводчик русского жестового языка. Работа центра позволяет обеспечить инвалидам с нарушением слуха связь с экстренными службами, государственными органами и другими организациями. С начала года в диспетчерскую службу обратились более 500 человек.

В рамках реализации социального проекта «Танец без границ» 51 человек, из них 33 инвалида (в том числе, передвигающиеся на кресло-колясках и имеющие нарушение слуха), занимаются в коллективе инклюзивного танца «Параллели». Инвалиды и дети-инвалиды имеют возможность выразить себя в творчестве и общаться с танцорами, не имеющими инвалидность.

В последнее десятилетие в области создана и получила динамичное развитие комплексная система реабилитации инвалидов, включающая в себя медицинскую, профессиональную и социальную реабилитацию. На территории области функционируют 13 областных стационарных учреждений, в которых на полном государственном обеспечении проживают 2015 инвалидов, или 86,6 процента от всех проживающих в учреждениях. Инвалиды участвуют в творческих конкурсах областного и федерального уровня, выступают на международных спортивных соревнованиях.

Постоянно расширяются возможности комплексной реабилитации в областном центре реабилитации «Сосновый бор», где молодые инвалиды кроме бытовой, медицинской и социальной реабилитации могут получить рабочие профессии по восьми специальностям. За время работы центра свидетельства установленного образца с присвоением 2-4 квалификационных разрядов получили более семи с половиной сотен выпускников. Более 80 процентов выпускников нашли себе работу, из них 33 процента открыли собственное дело.

Основным направлением медицинской реабилитации в реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка» является оздоровление детей с патологией опорно-двигательного аппарата, нарушениями функций нервной системы, пищеварительного тракта, а также детей, относящихся к группе часто болеющих. С 2011 года в центре получили оздоровление 15,5 тыс. детей, из них прошли курс реабилитации более 1,2 тыс. детей-инвалидов".