Липецкие юристы поздравляют друг друга

Сегодня — День знатоков права.

Публикация от Elena Soloveva (@s_elena_lawyer) Дек 2 2017 в 10:51 PST

У женщин всех нормальных дома десятки кулинарных книг, где в жизни не туда свернула, что дома кодексы одни?С Днем юриста, дорогие коллеги! Публикация от Юлия(@julia_gomzhina) Дек 3 2017 в 12:06 PST

Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником!!! Публикация от Яна Яна (@yanayana1326) Дек 3 2017 в 1:15 PST

С праздником!!!#деньюриста Публикация от Анастасия (@kobra_stasia_) Дек 3 2017 в 2:09 PST

Публикация от Julia Medvedeva (@julia_lov3ly) Дек 3 2017 в 4:00 PST

Публикация от Юридический кабинет "Юрискон" (@uriskon_lipetsk) Дек 3 2017 в 5:28 PST

3 декабря в России отмечается День юриста. Праздник был установлен в 2008 году Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 года № 130 «Об установлении Дня юриста»[. До него в России не было единого общего праздника для юристов, существовали лишь праздники для отдельных категорий. Несмотря на то, что Дню юриста менее 10 лет, представители профессионального сообщества знатоков права уже его полюбили и активно поздравляют друг друга. Примеры — обзор липецкого сегмента Instagram.