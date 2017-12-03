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7 минут назад

Липецкие юристы поздравляют друг друга

35
#обзор #день юриста #соцсети

Сегодня — День знатоков права.

3 декабря в России  отмечается День юриста. Праздник был установлен в 2008 году Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 года № 130 «Об установлении Дня юриста»[. До него в России не было единого общего праздника для юристов, существовали лишь праздники для отдельных категорий. Несмотря на то, что Дню юриста менее 10 лет, представители профессионального сообщества знатоков права уже его полюбили и активно поздравляют друг друга. Примеры — обзор липецкого сегмента Instagram.

Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником!!!

Публикация от Яна Яна (@yanayana1326)

С праздником!!!#деньюриста

Публикация от Анастасия (@kobra_stasia_)

Публикация от Julia Medvedeva (@julia_lov3ly)

35
#обзор #день юриста #соцсети

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