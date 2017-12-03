Происшествия

41 минуту назад

В Добринском районе горел дом

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#пожар
В Добринском районе горел дом
В 15:51 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома  в Добринском районе, поселке Ильича, на ул. Центральная, д.60.

В результате загорания уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС.
190
#пожар

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