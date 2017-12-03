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В Киеве прошел «марш за импичмент» Порошенко

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#марш за импичмент #Саакашвили #Порошенко #Киев #Украина
В Киеве прошел «марш за импичмент» Порошенко

Его провели сторонники Саакашвили.

Около 2,5 тысяч человек пришли на демонстрацию в центре Киева, которую организовал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Об этом сообщает полиция города.

"Около 2500 участников марша собрались на Европейской площади, где проводят митинг. Грубых нарушений правопорядка на данный момент не зафиксировано", — указывается в заявлении.

Отмечается, что митингующие прошли колонной от парка им. Тараса Шевченко в сторону Верховной рады Украины. После завершения акции протеста все участники мероприятия начали расходиться.

Ранее сообщалось, что в Киеве начался марш за импичмент украинского президента Петра Порошенко, организованный Саакашвили и его соратниками.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского президента Петра Порошенко, - передает RT.
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#марш за импичмент #Саакашвили #Порошенко #Киев #Украина

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