Политика

45 минут назад

Шатры Собчак липчане пока не увидят

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#Собчак #Навальный #оппозиция #
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Шатры Собчак липчане пока не увидят

Но оппозиционная жизнь Липецка, что называется - бьет ключом

Сторонники Алексея Навального продолжают сетовать в социальных сетях на то, что в Липецке они еженедельно подают заявки на проведение митингов, но каждый раз мэрия им выписывает отказ. Но «навальнята» без дела не сидят, они взяли на вооружение тактику американских проповедников, которые ведут свою агитацию «от двери к двери», и занимаются раздачей агитматериалов прохожим на улице. Липецкие сторонники Навального даже  «проповедуют» в транспорте. Все в лучших традиция каких-нибудь евангелистов или Свидетелей Иеговы. Впрочем, в пропаганде все средства хороши.


Созданный в Липецке Штаб заявившей претензии на российский «престол» Ксении Собчак находится в более привилегированном положении. Оно и понятно, ведь, как утверждают злые языки, кандидатура Ксении Анатольевны согласована в Администрации Президента, как и ее креатуры на местах согласованы в региональных властных структурах, курирующих идеологическое направление и политику. 

Как сообщалось на страничках в социальных сетях липецких сторонников Собчак, они подавали в мэрию Липецка уведомления о проведении пикетов с 1 по 5 декабря с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции – надувного шатра.  «Цель мероприятий, которые планируется проводить с 12.00 до 18.00 в районе Театральной площади: распространение информации о деятельности Ксении Собчак и подготовке к избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации». 



Как стало известно GOROD48, местные власти сторонникам Собчак акции разрешили. Правда, не на Театральной, а на площади Победы. Что, в принципе, можно понять, шатры в городе абы где ставить никогда не разрешали, ни при разгуле демократии, ни при тоталитаризмах. К примеру, под шатры передвижных цирков  в Липецке существуют специально отведенные места. У ДС «Звездный», например, или на площадках у нескольких торговых центров и рынков. Впрочем, сторонники ведущей «Дом-2»  на перемену места не согласились, и пока шатры Собчак липчане не увидят.  

 

 

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#Собчак #Навальный #оппозиция #
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Комментарии (4)

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Липецк

7 минут назад
Навальный наш президент,долой воровскую кодлу плешивого вора
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Владимир

13 минут назад
нет лесбиянам, так наверно свои отстегнула
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паша

22 минуты назад
я бы только за навального голосовал в выборах: больше нет кандидатов которые реально могут сдвинуть коррупцию и бюрократию в россии в мертвого места. при путине россия как была на 120 месте в мире так и останется. а коррупцию как ничто тормозит развитие страны. есть еще проблема со слабой судебной системой но президет тут ограниченное влияние имеет
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нет лесбиянам

31 минуту назад
на 2 сиськи похоже. Видимо это гей пропаганда Ксюнии
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