Родченков рассказал о просьбе намеренно «испортить» допинг-пробу украинки

Бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил экс-замминистра спорта РФ Юрия Нагорных в попытке подмены проб украинской биатлонистки Виты Семеренко. Об этом информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказал в беседе с The New York Times.По утверждению Родченкова, Нагорных беспокоился из-за украинских биатлонисток, которые представляли угрозу для команды России во время эстафеты на Играх в Сочи. При этом сам Родченков, который в тот момент возглавлял антидопинговую лабораторию, якобы отказался это делать, - передает РИА-Новости "Я не мог это сделать с невинной спортсменкой. За время своей работы я менял много положительных допинг-проб на чистые, но никогда наоборот", — сказал онРанее МОК признал россиянку Ольгу Вилухину виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал её результат на Играх-2014. Ее серебряная медаль в индивидуальном спринте должна перейти Вите Семеренко.WADA в 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2015 году Родченков оставил свой пост. Вице-премьер России Виталий Мутко заявлял, что Родченков просил не увольнять его и говорил, что благодаря имеющейся у него информации можно вместе "взорвать" и WADA, и Международный олимпийский комитет (МОК).После увольнения Родченков переехал в США. В 2016 году в интервью New York Times он сообщил, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) создал две специальные комиссии.По результатам работы комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014 и потеряла первое место в общекомандном медальном зачете соревнований.Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Родченкова, допустил, что у того могут быть проблемы с психикой. "Есть там и другие персонажи, типа этого Родченкова, который всякие там дневники публикует. Но это, мне кажется, уже скорее психиатрическая проблема. Достаточно посмотреть на эти дневники, чтобы понять, что этому гражданину нужна, прежде всего, психиатрическая помощь, а не какая-то другая. Но это мы оставим в стороне", — сказал Медведев.Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявлял, что WADA позорит себя и ставит под угрозу спорт во всем мире, доверяя показаниям Родченкова. "От суда и реального наказания его спасло только то, что его признали шизофреником — то есть, человек официально был признан душевнобольным. Перед этим он совершил неудачную попытку самоубийства — что это, если не свидетельство что это человек неуравновешенный, склонный к неадекватным поступкам и делюзиям", — отмечал он.