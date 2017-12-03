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13 минут назад
В Желтом море при столкновении судов погибли 13 человек
Рыболовецкое судно, следовавшее в Желтом море под флагом Южной Кореи, столкнулось с танкером.
Как сообщает агентство «Рёнхап», в результате столкновения погибли 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел около острова Йонгхонг к западу от Сеула. Всего на рыболовецком судне находились 22 человека.
В поисково-спасательной операции задействованы четыре вертолета и 14 судов.
Ранее сообщалось о семи погибших, - пишет Коммерсантъ-Online.
Как сообщает агентство «Рёнхап», в результате столкновения погибли 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел около острова Йонгхонг к западу от Сеула. Всего на рыболовецком судне находились 22 человека.
В поисково-спасательной операции задействованы четыре вертолета и 14 судов.
Ранее сообщалось о семи погибших, - пишет Коммерсантъ-Online.