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26 минут назад
Дональд Трамп одобрил отстранение журналиста ABC за репортаж о Флинне
СМИ извинились за ошибку.
Дональд Трамп выразил удовлетворение временным отстранением от работы сотрудника американского телеканала ABC, ошибочно сообщившего о показаниях экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна о получении приказа "искать пути сотрудничества с русскими" еще до избрания Трампа американским президентом.
"Поздравляю ABC за временное отстранение от работы Брайана Росса за его ужасно недостоверный и лживый репортаж об охоте на ведьм, связанной с Россией, Россией, Россией. Многим сетям и “газетам” следовало бы сделать то же самое со своими фейковыми новостями", - написал Трамп у себя в твиттере.
Телекомпания также принесла свои извинения за выпущенный материал.
"Мы глубоко сожалеем и приносим извинения за серьезную ошибку, которую мы совершили вчера. Материал, представленный Брайаном Россом, подвергся не полной проверке в рамках наших редакционных стандартов. В результате последующей проверки в течение следующих нескольких часов мы определили, что информация была неправильной, и мы исправили ошибку", — говорится в сообщении ABC.
Росс отстранен от работы на месяц без оплаты, - пишет "Газета.ru".
Днем ранее сообщалось, что спецпрокурор США по делу о "российском вмешательстве" Роберт Мюллер отстранил от расследования высокопоставленного сотрудника ФБР. Об этом писало издание The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника. Агент Питер Стрзок был отстранен после того, как в минюсте США обнаружили, что он обменивался сообщениями с критикой Дональда Трампа.
По данным газеты, это произошло еще летом. NYT называет Стрзока одним из «наиболее опытных» следователей ФБР. В частности, он принимал участие в расследовании, которое касалось использования экс-госсекретарем Хиллари Клинтон личной почты для рабочих вопросов.
В тот же день была обнародована информация о плане по смягчению антироссийских санкций после победы Дональда Трампа на президентских выборах США. Стратегия предусматривала сотрудничество России и Соединенных Штатов в проекте по строительству АЭС на Ближнем Востоке.
Об этом говорилось в не публиковавшихся ранее документах, попавших в распоряжение Reuters. По данным агентства, проект по АЭС поддерживал экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, проходящий по делу о "российском вмешательстве" в выборы президента США.
Из писем электронной переписки Алекса Копсона, главы агентства ACU Strategic Partners, которое специализируется на консультировании в сфере атомной энергетики, следовало, что в строительстве АЭС должна была принять участие российская компания ОАО "ОМЗ" ("Объединенные машиностроительные заводы"). ОАО "ОМЗ" сейчас, как и на момент переписки, находится под действием антироссийских санкций.
Всплывшие документы не доказывают, что Флинн предпринимал конкретные шаги, чтобы "продавить" этот проект или обсуждал его с Трампом и его соратниками. Однако, судя по переписке, в ACU Strategic Partners были уверены, что и Трамп, и Флинн станут частью ядерной сделки.
"Победа Дональда Трампа меняет правила игры, потому что его основной задачей станет стабилизация отношений с Россией", — говорилось в письме Копсона от 16 ноября 2016 года — спустя шесть дней после победы Трампа.
В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в фейсбуке назвал дело экс-советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна "театром абсурда".
"В чем признался Флинн? Всего лишь в том, что на первых «допросах» не полностью раскрыл детали своих бесед с тогдашним послом России в США Кисляком… Но нет, это абсолютно ничего не прибавляет и не убавляет с точки зрения теории "российского заговора" против первооснов американской демократии", — написал он.
Косачев добавил, что дело Флинна "высасывают из пальца, при этом театрально закатывая глаза и заламывая руки". "Театр абсурда", — резюмировал он.
Между тем, в первых числах декабря директор ЦРУ Майкл Помпео сообщил, что США удалось «добиться прогресса» в обеспечении безопасности европейских выборов, в частности, в борьбе с "вмешательством" России.
"Я каждую неделю общаюсь со своими европейскими партнерами. И все время звучит — Россия, Россия, Россия. Но мы добились большого прогресса в обеспечении безопасности европейских выборов", — сказал он.
"Поздравляю ABC за временное отстранение от работы Брайана Росса за его ужасно недостоверный и лживый репортаж об охоте на ведьм, связанной с Россией, Россией, Россией. Многим сетям и “газетам” следовало бы сделать то же самое со своими фейковыми новостями", - написал Трамп у себя в твиттере.
Телекомпания также принесла свои извинения за выпущенный материал.
"Мы глубоко сожалеем и приносим извинения за серьезную ошибку, которую мы совершили вчера. Материал, представленный Брайаном Россом, подвергся не полной проверке в рамках наших редакционных стандартов. В результате последующей проверки в течение следующих нескольких часов мы определили, что информация была неправильной, и мы исправили ошибку", — говорится в сообщении ABC.
Росс отстранен от работы на месяц без оплаты, - пишет "Газета.ru".
Днем ранее сообщалось, что спецпрокурор США по делу о "российском вмешательстве" Роберт Мюллер отстранил от расследования высокопоставленного сотрудника ФБР. Об этом писало издание The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника. Агент Питер Стрзок был отстранен после того, как в минюсте США обнаружили, что он обменивался сообщениями с критикой Дональда Трампа.
По данным газеты, это произошло еще летом. NYT называет Стрзока одним из «наиболее опытных» следователей ФБР. В частности, он принимал участие в расследовании, которое касалось использования экс-госсекретарем Хиллари Клинтон личной почты для рабочих вопросов.
В тот же день была обнародована информация о плане по смягчению антироссийских санкций после победы Дональда Трампа на президентских выборах США. Стратегия предусматривала сотрудничество России и Соединенных Штатов в проекте по строительству АЭС на Ближнем Востоке.
Об этом говорилось в не публиковавшихся ранее документах, попавших в распоряжение Reuters. По данным агентства, проект по АЭС поддерживал экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, проходящий по делу о "российском вмешательстве" в выборы президента США.
Из писем электронной переписки Алекса Копсона, главы агентства ACU Strategic Partners, которое специализируется на консультировании в сфере атомной энергетики, следовало, что в строительстве АЭС должна была принять участие российская компания ОАО "ОМЗ" ("Объединенные машиностроительные заводы"). ОАО "ОМЗ" сейчас, как и на момент переписки, находится под действием антироссийских санкций.
Всплывшие документы не доказывают, что Флинн предпринимал конкретные шаги, чтобы "продавить" этот проект или обсуждал его с Трампом и его соратниками. Однако, судя по переписке, в ACU Strategic Partners были уверены, что и Трамп, и Флинн станут частью ядерной сделки.
"Победа Дональда Трампа меняет правила игры, потому что его основной задачей станет стабилизация отношений с Россией", — говорилось в письме Копсона от 16 ноября 2016 года — спустя шесть дней после победы Трампа.
В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в фейсбуке назвал дело экс-советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна "театром абсурда".
"В чем признался Флинн? Всего лишь в том, что на первых «допросах» не полностью раскрыл детали своих бесед с тогдашним послом России в США Кисляком… Но нет, это абсолютно ничего не прибавляет и не убавляет с точки зрения теории "российского заговора" против первооснов американской демократии", — написал он.
Косачев добавил, что дело Флинна "высасывают из пальца, при этом театрально закатывая глаза и заламывая руки". "Театр абсурда", — резюмировал он.
Между тем, в первых числах декабря директор ЦРУ Майкл Помпео сообщил, что США удалось «добиться прогресса» в обеспечении безопасности европейских выборов, в частности, в борьбе с "вмешательством" России.
"Я каждую неделю общаюсь со своими европейскими партнерами. И все время звучит — Россия, Россия, Россия. Но мы добились большого прогресса в обеспечении безопасности европейских выборов", — сказал он.