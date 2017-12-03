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32 минуты назад

В Новосибирской области при пожаре погибли 5 детей

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#Новосибирск #дети #пожар
В Новосибирской области при пожаре погибли 5 детей

Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

Предварительной причиной пожара в Новосибирской области, при котором погибли пятеро детей, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщается на сайте местного управления МЧС.

Пожар произошел в воскресенье, 3 декабря, в поселке Степной.

В момент возгорания в доме были пятеро детей, а именно две девочки возрастом пяти и семи лет, трое мальчиков возрастом семь месяцев, один год и три года, а также их отец и трое гостей.

Когда начался пожар, все в доме спали. Возгорание заметил гость, который проснулся от запаха дыма. Он выбил раму окна, позвал на помощь и попытался потушить пламя, но огонь распространился по всему дому, не давая людям, пришедшим на помощь, войти в здание.По предварительным данным МЧС, дети погибли в первые минуты пожара от угарного газа. В ведомстве рассказали, что один ребенок не умер, потому что он был у родственников в момент происшествия.

В результате пожара в Новосибирской области, где погибли пятеро детей, пострадал их отец и его знакомый. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.По его словам, они были госпитализированы с ожогами первой и второй степени в состоянии средней тяжести. Представитель МЧС сообщил, что отец воспитывал детей после смерти их матери. Во время пожара он покинул дом вместе с сожительницей.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
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#Новосибирск #дети #пожар

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