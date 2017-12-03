В России

36 минут назад

В Иркутской области при взрыве газа в жилом доме погиб человек

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#Иркутск #взрыв газа
В Иркутской области при взрыве газа в жилом доме погиб человек

Еще шестеро пострадали.

В иркутском городе Усть-Куте 3 декабря взрыв газа в жилом доме унес жизнь одного человека, еще шестеро получили травмы. Как сообщает официальный портал региона, спасателям пришлось эвакуировать около 100 жильцов, - пишет "Российская газета".

Предварительно известно, что взрыв бытового газа прогремел в 11:52 по местному времени в пятиэтажном доме. Сейчас людей расселяют в пункты временного размещения.

На месте ЧП работают спасатели. Также будет проведено обследование повреждения дома.

Для пострадавших и тех, кто лишился имущества, будут разработаны меры соцподдержки, - сообщил первый замгубернатора региона Руслан Болотов.
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#Иркутск #взрыв газа

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