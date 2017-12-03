В России
51 минуту назад
Россия прекратила разработку нового «ядерного поезда»
В ближайшее время разработку не возобновят.
В России прекратилась разработка боевых железнодорожных ракетных комплексов нового поколения (БЖРК) как минимум в краткосрочной перспективе, - сообщила в субботу "Российская газета" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Около года назад прошли первые успешные испытания ракеты для БЖРК, который получил название "Баргузин". В начале этого года президенту должны были представить доклад о перспективах его развертывания. Ожидалось, что такие поезда могли стоять на вооружении вплоть до 2040 года.
Подобные БЖРК уже состояли на вооружении СССР. В частности, 12 "ядерных поездов" "Молодец", каждый из которых нес по три ракеты. Эти составы утилизированы с 2003 по 2005. Ранее разработчик таких БЖРК находился на Украине, в связи с чем не получилось продлить ресурс "Молодцев".
Около года назад прошли первые успешные испытания ракеты для БЖРК, который получил название "Баргузин". В начале этого года президенту должны были представить доклад о перспективах его развертывания. Ожидалось, что такие поезда могли стоять на вооружении вплоть до 2040 года.
Подобные БЖРК уже состояли на вооружении СССР. В частности, 12 "ядерных поездов" "Молодец", каждый из которых нес по три ракеты. Эти составы утилизированы с 2003 по 2005. Ранее разработчик таких БЖРК находился на Украине, в связи с чем не получилось продлить ресурс "Молодцев".