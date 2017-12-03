Происшествия

сегодня, 09:38

В Липецке полыхает автосервис

9 1489
#Пожар
1
В Липецке полыхает автосервис

Пожар ликвидируют брандмейстеры

Около 9 утра в воскресенье, 3 декабря, на пульт липецких спасателей поступило сообщение о пожаре на улице Механизаторов в региональном центре. 

По информации GOROD48, в районе с пересечением с проспектом Победы открытым пламенем полыхает автосервис. Площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров.

Данных о причинах возгорания и пострадавших пока нет. Идёт борьба с огнём.

9 1489
#Пожар
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гостья

4 минуты назад
90е возвращаются?
ответить

123

7 минут назад
чего то не похоже на автосервис это какой то склад с бухлом
ответить

Боцман

15 минут назад
Ночной арбитраж, не ?
ответить

123

16 минут назад
горело рядом с интернатом, я сначала подумал интернат горит
ответить

Зритель

24 минуты назад
Очень прискорбно было наблюдать как все службы скорая помощь пожарные и полиция заезжали с Ул, Индустриальной где нет проезда, крутились теряя время где навигация у наших служб? печально
ответить

Виктория

40 минут назад
Вся улица Папина в тумане, после пересечения ул.Юн.Натуралистов и Папина туман сплошной.
ответить

Сонный пожарник

41 минуту назад
а кто нас будет спасать от никотиновой зависимости
ответить

Проснитесь, уже 21 век!

47 минут назад
Брандмейстер (нем. Brandmeister) — начальник пожарной команды. Современным аналогом брандмейстеру является начальник пожарной части. Брандмейстер подчинялся брандмайору — начальнику пожарной охраны всего города. В России термин использовался с начала XIX века до 1940-х годов. Первоначально брандмейстером называли полицейского чиновника — начальника пожарной команды, входившей в состав полицейской части. Брандмейстер - начальник пожарной команды. Значит, пожар тушит начальство! И ещё: Должность брандмейстера была упразднена в связи с передачей пожарной охраны в народный комиссариат внутренних дел.
ответить

Знающий

59 минут назад
Шевелёв когда сгаришь в аду?
ответить

Еще в рубрике

Рано утром в Липецкой области горел гараж
#пожар
Рано утром в Липецкой области горел гараж

сегодня, 09:33

Происшествия
Виновника гибели молодого парня в пьяной аварии ждет суд
#авария #ДТП
9
Виновника гибели молодого парня в пьяной аварии ждет суд

вчера, 09:40

Происшествия
В столкновении грузовика и минивэна пострадали несколько человек
#авария #ДТП
11
В столкновении грузовика и минивэна пострадали несколько человек

вчера, 09:35

Происшествия
Отдел полиции №8 проводит проверку по подозрительной находке у ФСБ
#подозрительный предмет
42
Отдел полиции №8 проводит проверку по подозрительной находке у ФСБ

01.12.2017 16:56

Происшествия
15-летнего подростка подозревают в нападении на полицейского
#угон
33
15-летнего подростка подозревают в нападении на полицейского

01.12.2017 16:23

Происшествия
Трагическая смерть учредителя тамбовской фирмы не повлияла на реализацию строительных проектов мэрии
#авиакатастрофа
12
Трагическая смерть учредителя тамбовской фирмы не повлияла на реализацию строительных проектов мэрии

01.12.2017 14:30

Происшествия