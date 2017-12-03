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В Липецке полыхает автосервис
Пожар ликвидируют брандмейстеры
Около 9 утра в воскресенье, 3 декабря, на пульт липецких спасателей поступило сообщение о пожаре на улице Механизаторов в региональном центре.
По информации GOROD48, в районе с пересечением с проспектом Победы открытым пламенем полыхает автосервис. Площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров.
Данных о причинах возгорания и пострадавших пока нет. Идёт борьба с огнём.
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