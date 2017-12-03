Несколько данковских улиц заволокло дымом сжигаемого мусора

Общественники готовят обращение в управление экологии и природоохранную прокуратуру.

Жители данковских улиц Московская, Чаплыгина, Фадеева, Дачный проезд, обратились в общественную организацию Данкова «Мы и власть» с письмом, в котором рассказали, что в течение полугода компания «Благоустройство и озеленение» вывозило мусор, спиленные деревья и кустарники, а также автомобильные шины на территории бывшей организации «Сельхозтехника».

С 27 ноября мусор начали сжигать. Как рассказывают жители в письме общественникам, копию которого и видео они переслали в редакцию GOROD48, накопившийся мусор жгут круглосуточно. При этом дымом заволакивает Московская, Чаплыгина, Фадеева, Дачный проезд.

Как сообщили GOROD48 общественники, в понедельник обращение жителей будет передано в управление экологии Липецкой области и природоохранную прокуратуру.