Общество

54 минуты назад

Несколько данковских улиц заволокло дымом сжигаемого мусора

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Несколько данковских улиц заволокло дымом сжигаемого мусора

Общественники готовят обращение в управление экологии и природоохранную прокуратуру.

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Жители данковских улиц Московская, Чаплыгина, Фадеева, Дачный проезд, обратились в общественную организацию Данкова «Мы и власть» с письмом, в котором рассказали, что в течение полугода компания «Благоустройство и озеленение» вывозило мусор, спиленные деревья и кустарники, а также автомобильные шины на территории бывшей организации «Сельхозтехника».

С 27 ноября мусор начали сжигать. Как рассказывают жители в письме общественникам, копию которого и видео они переслали в редакцию GOROD48, накопившийся мусор жгут круглосуточно. При этом дымом заволакивает Московская, Чаплыгина, Фадеева, Дачный проезд.

Как сообщили GOROD48 общественники, в понедельник обращение жителей будет передано в управление экологии Липецкой области и природоохранную прокуратуру.

 

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