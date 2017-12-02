Домашние стены вновь не помогли «ЛГТУ-Липецку»

Наша команда опустилась на последнее место в таблице.

Восьмое поражение в 9-м матче Западной зоны высшей лиги потерпел мини-футбольный «ЛГТУ-Липецк». Сегодня липчане ничего не смогли поделать на своей площадке с рязанским «Элексом-Фаворитом» и уступили – 3:7.

Вновь «студентов» подвел слабо проведенный первый тайм. По сути, результат был сделан к перерыву – счет стал уже 6:2 в пользу хозяев. Во второй половине встречи команды лишь обменялись забитыми голами.

Первый мяч в ворота гостей Максим Жуков забил уже при счете – 0:5. «Дулем» в составе нашей команды отметился Антон Фарафонов, но это стало слабым утешением.

Лидер рязанской команды Евгений Перемитин оформил «хет-трик», два мяча забил Денис Голунов, по одному разу отличились Максим Куликов и Алексей Петухов.

«Элекс-Фаворит» - середняк турнира, команда также как и «ЛГТУ-Липецк» старается делать ставку на местных воспитанников, но результат выступлений совершенно противоположный.

«ЛГТУ-Липецк» всего с 3-мя очками занимает последнее место в турнирной таблице. И это очень печально.