В Липецке почтили память неизвестного солдата

У мемориала площади Героев состоялся митинг памяти

Сегодня в Липецке на площади Героев состоялся митинг и возложение венков к вечному огню в память павших солдат. В памятном мероприятии приняли участие представители общественных организаций, патриотических организаций, студенты и школьники, поисковики.



День Неизвестного солдата ежегодно отмечается 3 декабря. Это особая памятная дата в календаре России. Дата установлена указом Президента в 2014 году. Именно 3 декабря выбрано в связи с тем, что в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был захоронен был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.