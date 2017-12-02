Липецкий музыкант снял клип на свой знаменитый шлягер про бойцов спецназа

Первыми творчество Геннадия Шальнева вновь увидят посетители GOROD48.

Известный липецкий автор и исполнитель песен Геннадий Шальнев в последнее время переживает творческий подъем и радует поклонников новыми песнями и клипами.

Но на этот раз Шальнев в соавторстве с клипмейкером Виктором Коняшкиным решил смонтировать видео на написанную много лет назад, однако не теряющую популярность композицию «Цвета крови берет», посвященную бойцам спецназа.

Песня появилась много лет назад: слова написала известная липецкая журналистка Людмила Бабий, а музыку – Шальнев, который и исполнил песню вместе со своей группой «Пресс-атташе». Причем по популярности «Цвета крови берет» приближается к хиту Шальнева «Дядя миллионщик», в 90-е расходившемуся миллионными тиражами.

- Где бы я не выступал, в каком бы городе это не происходило, всегда просят спеть «Цвета крови берет», - рассказал GOROD48 музыкант, - Эта патриотическая песня про наших ребят. Увы, для наших бойцов работы хватает во все времена. У кого-то на войну уходит сын, муж, брат. Поэтому песня не теряет популярности. В какой-то момент мы с Виктором Коняшкиным и решили смонтировать эти кадры.

Первыми очередное творение известного липецкого музыканта вновь увидят посетители GOROD48.

Так же нам удалось узнать у Геннадия Шальнева, который редко выступает в родном городе, что он все-таки решил порадовать липецкую публику и на Старый Новый год 13 января планирует концерт в Городском Доме культуры (бывший ДК ЛТЗ).