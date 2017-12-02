Общество

26 минут назад

Похождения бравого сержанта Курбанова

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#Удивительное #нас удивили
Похождения бравого сержанта Курбанова

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

В последние дни липчан не оставил равнодушным фонтан на улице Доватора, нахальный голубь, который приставал к прохожим, и сержант Росгвардии, избивший при исполнении мужчину и женщину.

Ровный пацанчик из Росгвардии

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Хедлайнер уходящей недели сержант (теперь уже бывший) вневедомственной охраны Максим Курбанов, которого обвиняют по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» за то, что приехав на обычный бытовой вызов, он избил мужчину и женщину, которых затем заковал в наручники и по надуманному поводу доставил в отдел полиции. Такой вот «крутой Уокер». Мужика при этом он руками выдернул из жилища в тамбур, чего делать категорически не имел права.

Потерпевшие снимали конфликт на телефон, и эта видеозапись на GOROD48 собрала больше 60 тысяч просмотров. Получается, что каждый, кто заходил на наш сайт в четверг, 30 ноября, просмотрел новость о бравом сержанте. На видео видно, как ведет себя «ровный пацанчик» в форме сотрудника полиции. Даже форменная бейсболка у него надета так, словно он хотел показать, что «крутому копу» море по колено. Такими условностями, как обязанность сотрудника представится гражданам, показать документы, уважительно общаться сержант не забивал себе буйную голову. С порога он «тыкает» гражданам, развязано произносит: «Чё происходит» и быстро переходит к действиям.

В принципе, такой типаж можно встретить ночью в любой подворотне, правда, без формы сотрудника полиции и уж тем более Росгвардии.

Удивили и некоторые комментарии в защиту Максима Курбанова. Почему нехорошими словами называют потерпевших, которые на вид вполне нормальные люди? Почему требование к полицейскому предъявить документы вдруг расценивается так, что «Максимку провоцировали, бедного. Вот его тонкая натура и не выдержала». Где на видео потерпевший Зуев оскорбляет полицейского? То, что он в ответ на обращение со слова «че», называет его «чеколой» является не оскорблением, а скорее констатацией факта, это подтвердит любая лингвистическая экспертиза. Другая часть комментаторов указывает, что защищают сержанта, скорее всего, бывшие коллеги. Действительно, в рабочее время защитников у Курбанова заметно больше. Но если это действительно так, то наши стражи порядка (во всяком случае, их часть) солидарны с Курбановым и поддерживают его действия. А вот в этом случае действительно становится страшно….

Симулянты

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Ученики 49-й школы Липецка разом почувствовали недомогание и гурьбой были доставлены в больницу. Докторам они рассказывали про мобильное приложение, которое вызвало острый массовый приступ, и ссылались на пример 35-й школы, где на прошлой неделе три десятка школьников действительно пострадали. Вот только врачи определили, что новая партия «страдальцев» оказалась симулянтами и придумало всю эту историю, чтобы избежать уроков.

Кто не жаловался на мнимые боли в животе, лишь бы избежать контрольной в школе? Но у нынешнего поколения размах покруче – Интернет, приложения и массовый сговор.

Липецк продолжил падение

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Финансовый университет при правительстве России оценил итоги качества жизни в крупных и средних городах России. Липецк продолжил падение: в прошлом году мы были 28-ми, а в этом заняли 32-е место среди 38 исследованных городов. Интересны оценки по разным параметрам качества жизни – по 100-бальной системе. Состояние дорог, дорожного хозяйства и ГИБДД оценено в 51 балл; работу ЖКХ, жилищное строительство – в 39; культуру и образование – в 24, работу городских властей – в 19.

Если эти подсчеты на привычную систему школьных оценок, то окажется что по большинству пунктов мы живет на «двоечку», максимум – на «троечку», а кое-где и на «единицу». Но при этом гордо называемся «жемчужиной Черноземья», но «жемчуг» мельчает.

Им нечего терять кроме тряпки и метлы

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В Липецке отказались выходить на работу дворники и уборщицы, обслуживающие жилой фонд крупных управляющий компаний «Спутник» и УК «Центральная-Л». Говорят, что им слишком мало платят. Так, женщина, работающая на 2,5 ставки, утверждает, что получает в месяц 4 тысячи рублей. А еще почтенных дам лишили даже разовой премии к 8 марта – целых 200 рублей.

Любопытно, куда все-таки идут деньги за ремонт и содержания жилья?! Дворники, слесари, электрики жалуются на низкую зарплату. Директоры, как правило, на жизнь не жалуются – стоит к ним обратиться, просто садятся в джип и уезжают.

На платежках больше не будет рекламы

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Есть и хорошая новость для потребителей коммунальных услуг, то есть всех нас. Скоро с платежек исчезнет реклама.

Почему эта новость хорошая? Ну, не знаю.… Показывает, что в нашей системе ЖКХ как бы что-то меняется.

Фонтанам бить

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29 ноября на перекрестке проспекта Победы и улицы Доватора из-под земли забил фонтан. Да не простой, а с горячей водой, каждый кубометр которой нам, простым гражданам, обходится в копеечку. В компании «Квадра», героически готовившей системы водоснабжения к зиме и перерывавшей порой целые улицы, заявили, что произошел порыв трубы горячего водоснабжения.

Платы действительно берут «не детскую», а состояние труб такое, что еще долго в Липецке сохранится лозунг имени мэра Гулевского: «Фонтанам быть, фонтанам – бить!».

Протест одиночки соседи не поддержали

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Пенсионерка Наталья Югина в январе прошлого года сломала ногу возле собственного подъезда. Травма оказалась столь серьезной, что теперь женщина готовится к новой операции – на этот раз по замене коленного сустава. По словам Югиной, она поскользнулась из-за того, что дорожка к подъезду обледенела, не была убрана и не посыпала песком или солью. Уважаемая дама пошла в суд с иском к управляющей компании «Строй-Сервис-Э» и… проиграла. Все дело в том, что Югина не смогла найти свидетелей того, что дорожки находились в ужасном состоянии. Она утверждает, что соседи просто испугались свидетельствовать против «управляшки» по принципу «как бы чего потом не вышло». А одна соседка даже заявила в суде, что своими глазами видела, как перед падением Югиной дворничиха яростно надраивала территорию перед подъездом.

Какой выход? А нет выхода! Как говорится, разруха, она в головах. И если жители дома на улице Космонавтов, 10 действительно повели себя так, как рассказывает женщина, то они достойны обледенелого подъезда, высоких цен на коммуналку и т.п. Максимум, что они могут – повздыхают и пошепчутся о своей нелегкой доле на кухонке.

А женщину жалко…

Чем обман грубее, тем эффективнее

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Жительница Грязей придумала схему мошенничества, которую не назовешь не иначе, как расчетом на предельную глупость жертвы. Но ведь сработало! И на удочку дамы попались десятки людей. Схема была шита нитками еще белее, чем у лисы Алисы с приятелем во взаиморасчетах с деревянным человечком Буратино. Жертва должна была взять кредит НА СВОЕ имя, оставить себе 40 процентов денег, а остальное передать мошеннице. Та в свою очередь НА СЛОВАХ обещала, что клиент может забыть о взаимоотношениях с банком и с кредитом якобы расплатится она сама. Чего, естественно, делать и не собиралась.

Так и хочется попросить депутатов принять закон о принудительной психиатрической экспертизе не только подозреваемых в совершении преступлений, но и некоторых потерпевших.

Даешь, магазинов – хороших и разных!

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Пользователь сервиса гражданских инициатив выдвинул предложение построить в Липецке еще больше супермаркетов. Мол, действующих магазинов продовольствия и всякого хлама все еще недостаточно.

Из моего окна видны восемь сетевых магазинов, разных там «супер-» «гипер-». И мне не приходит в голову задаться вопросом, почему их, скажем, не десять? Я и в половине действующих ни разу не был. Но у кого-то другое уважаемое мнение. В Липецкой области нет ни одного 50-метрового бассейна, зала для игровых видов спорта, современного ледового дворца, аквапарка (про метро вообще молчу)). Но строить обязательно нужно новые магазины…

«Голубь мира»

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На автобусной остановке у Октябрьского рынка прохожих гонял… наглый толстый голубь. Птаха ничуть не чуралась людей, особенный интерес проявляла к сумкам и пакетам и если замечала что-нибудь вкусненькое, то норовила клюнуть.

Среди читателей GOROD48 родилась шутка, что наверное в прошлой жизни этот голубь был чиновником.

Удивлялся Егор КРЕТОВ.

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#Удивительное #нас удивили

Комментарии (8)

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За сержанта Курбанова

35 секунд назад
Настя, сто процентов заказная статья!
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Настя

2 минуты назад
Статья заказная!
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гостья

3 минуты назад
а хотя судя по новостям у нас и так позволительно многое...могут просто избить у подъезда, могут пострелять...посмотрите с каким ражем детишки петарды стреляют, а кидают их под машины и под ноги людям...а потом ультразвук у нас действует...хорошо хоть не инопланетяне...а полиции и охранникам ничего нельзя с такими делать, а то превышение будет...
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кокс

3 минуты назад
хороших людей в силовых структурах и власти и судами раз два и обчелся они друг друга поддерживают.
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Бред

5 минут назад
А еще, а еще у него шнурок был развязан :-)
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гостья

6 минут назад
думаю, что теперь вся алкота, которая дебоширит по ночам и не только может себя вести вольготно, потому что их трогать незяяяяяяяяяяяяяяяя....они же примерные граждане....
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:-)

7 минут назад
СМИ нашли человека для своей безумной травли. Самая древняя профессия это....... и журналисты.
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Липецк

12 минут назад
Вот теперь видно, что заказная статья :-). Это можно расценивать как давление на суд через средства массовой информации?
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