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сегодня, 16:45
Nike выпустила в продажу первый в мире спортивный хиджаб
На его разработку специалисты потратили около года.
Первый в мире спортивный хиджаб Pro Hijab, разработанный компанией Nike. Товар поступил в продажу в Европе, - передает РИА ФАН.
Pro Hijab представлен в двух размерах и трёх цветах: чёрном, сером и обсидиановом. Он изготовлен из воздухопроницаемого эластичного материала. В рекламе новинки снялись боксёр Зеина Нассар, фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад.
В ноябре издание Time включило хиджаб Nike в список лучших изобретений 2017 года.
Pro Hijab представлен в двух размерах и трёх цветах: чёрном, сером и обсидиановом. Он изготовлен из воздухопроницаемого эластичного материала. В рекламе новинки снялись боксёр Зеина Нассар, фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад.
В ноябре издание Time включило хиджаб Nike в список лучших изобретений 2017 года.