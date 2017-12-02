В мире

сегодня, 16:45

Nike выпустила в продажу первый в мире спортивный хиджаб‍

104
Nike выпустила в продажу первый в мире спортивный хиджаб‍

На его разработку специалисты потратили около года.

Первый в мире спортивный хиджаб Pro Hijab, разработанный компанией Nike. Товар поступил в продажу в Европе, - передает РИА ФАН.

Pro Hijab представлен в двух размерах и трёх цветах: чёрном, сером и обсидиановом. Он изготовлен из воздухопроницаемого эластичного материала. В рекламе новинки снялись боксёр Зеина Нассар, фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад.

В ноябре издание Time включило хиджаб Nike в список лучших изобретений 2017 года.
104

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник‍
#Союз-2.1б #ракета #Космос
Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник‍

сегодня, 15:00

В мире
Российский посол в США осмотрел российское генконсульство в Сан-Франциско‍
#Россия #США #посол
Российский посол в США осмотрел российское генконсульство в Сан-Франциско‍

сегодня, 14:53

В мире
Россия и США договаривались о снятии антироссийских санкций после победы Трампа
#Россия #США #Путин
Россия и США договаривались о снятии антироссийских санкций после победы Трампа

сегодня, 14:15

В мире
Израильские военные не комментируют сообщения о ракетном ударе в Сирии
#Израиль #Сирия #война
Израильские военные не комментируют сообщения о ракетном ударе в Сирии

сегодня, 13:47

В мире
Банк Австралии по ошибке подарил студентке 3 млн евро
#Австралия #банк #ошибка
1
Банк Австралии по ошибке подарил студентке 3 млн евро

вчера, 13:10

В мире
Генконсульство РФ выяснит обстоятельства смерти россиянки в Турции
#Россия #Турция #Стамбул
Генконсульство РФ выяснит обстоятельства смерти россиянки в Турции

вчера, 12:56

В мире