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Симоньян рассказала о встрече Флинна с Путиным

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#Флинн #Путин #встреча #Симоньян
Симоньян рассказала о встрече Флинна с Путиным

Путин вообще не знал, кто будет сидеть рядом с ним за одним столом.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с российским лидером Владимиром Путиным, - передает РИА-Новости.

"Майкл Флинн был на нашем десятилетии. Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чем с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь. Более того, Путин вообще не знал, кто это. По дороге за стол я ему сказала: "С вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США". — "Военной разведки? Серьезно?" — удивился Путин", — написала она в своем канале в Telegram.

Симоньян добавила, что Путин "поздоровался со всеми за руку, как он это всегда делает, посмотрел нашу программу, выступил с речью и ушел. Вот и вся история". Вместе с записью она опубликовала фотографию Путина и Флинна, сидящих рядом за праздничным столом.

Накануне Флинна официально обвинили в том, что он дал ФБР ложные показания о своих встречах с российскими официальными лицами. Он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Однако бывшему советнику Трампа может грозить до полугода тюрьмы или штраф до девяти с половиной тысяч долларов.

Флинн ушел в отставку еще в феврале, после того как его обвинили в том, что он не полностью рассказал о своих беседах с российским послом Сергеем Кисляком. Как утверждали СМИ, разговоры касались снятия с России санкций, но сам Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что Кисляк и Флинн действительно встречались, но содержание бесед СМИ передали неверно.
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#Флинн #Путин #встреча #Симоньян

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