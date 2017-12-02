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В Оренбургской области в жилом доме взорвался газ
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Под Оренбургом готовы пункты размещения для жильцом дома, где взорвался газ.
Хлопок бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Новотроицке Оренбургской области, один человек пострадал, - сообщила РИА-Новости пресс-секретарь управления МЧС по области Татьяна Самойлова.
По ее словам, взрыв произошел на 4-м этаже пятиэтажного дома, повреждены оконные рамы на третьем, четвертом и пятом этажах.
"Предположительно, это был хлопок бытового газа. Имеется один пострадавший, он госпитализирован в Новотроицкую больницу. Из жилого дома эвакуировали порядка 150 жильцов", — сообщила Самойлова.
По предварительным данным, конструкции дома не повреждены, повреждены только плиты на одном подъезде. На месте работают спасатели.
В пресс-службе ГУМЧС по Башкирии сообщили, что башкирские спасатели готовы при необходимости выехать в Новотроицк для оказания помощи коллегам.
"К реагированию готовы 100 человек личного состава и 11 единиц техники. Аэромобильная группировка главного управления МЧС по республике приведена в готовность", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь башкирского управления МЧС Елена Мавлютова.
Пункты временного размещения подготовлены по трем адресам для жильцов, эвакуированных из дома в Новотроицке Оренбургской области, где произошел хлопок бытового газа, сообщает в субботу главное управление МЧС по региону.
"Для людей подготовлены пункты временного размещения и гостиницы. Их адреса размещены на сайте МЧС области. Это Дом культуры, школа и детский сад, общей вместимостью на 600 человек",- говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что главное управление МЧС по области переведено в режим чрезвычайной ситуации.
"Сотрудниками полиции обеспечивается подъезд автомобилей экстренных служб к месту происшествия, выставлено оцепление, осуществляется охрана общественного порядка", — сообщает ГУМЧС.
По ее словам, взрыв произошел на 4-м этаже пятиэтажного дома, повреждены оконные рамы на третьем, четвертом и пятом этажах.
"Предположительно, это был хлопок бытового газа. Имеется один пострадавший, он госпитализирован в Новотроицкую больницу. Из жилого дома эвакуировали порядка 150 жильцов", — сообщила Самойлова.
По предварительным данным, конструкции дома не повреждены, повреждены только плиты на одном подъезде. На месте работают спасатели.
В пресс-службе ГУМЧС по Башкирии сообщили, что башкирские спасатели готовы при необходимости выехать в Новотроицк для оказания помощи коллегам.
"К реагированию готовы 100 человек личного состава и 11 единиц техники. Аэромобильная группировка главного управления МЧС по республике приведена в готовность", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь башкирского управления МЧС Елена Мавлютова.
Пункты временного размещения подготовлены по трем адресам для жильцов, эвакуированных из дома в Новотроицке Оренбургской области, где произошел хлопок бытового газа, сообщает в субботу главное управление МЧС по региону.
"Для людей подготовлены пункты временного размещения и гостиницы. Их адреса размещены на сайте МЧС области. Это Дом культуры, школа и детский сад, общей вместимостью на 600 человек",- говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что главное управление МЧС по области переведено в режим чрезвычайной ситуации.
"Сотрудниками полиции обеспечивается подъезд автомобилей экстренных служб к месту происшествия, выставлено оцепление, осуществляется охрана общественного порядка", — сообщает ГУМЧС.
167