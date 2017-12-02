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9 минут назад

Российский посол в США осмотрел российское генконсульство в Сан-Франциско‍

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#Россия #США #посол
Российский посол в США осмотрел российское генконсульство в Сан-Франциско‍

Анатолий Антонов подчеркнул, что генконсульство "по-прежнему является российской собственностью".

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу осмотрел снаружи здание российского генконсульства в Сан-Франциско и резиденцию генконсула. Об этом дипломат сообщил в Станфордском университете на встрече со студентами, - передает ТАСС.

"Перед поездкой в Калифорнию мной был направлен запрос только на то, чтобы войти в здание генерального консульства Российской Федерации", - сказал он. Посол отметил, что получил "отрицательный ответ". "Я не понимаю, как я угрожаю безопасности США, посещая российскую собственность", - констатировал он, добавив, что от американской стороны не поступило "никакого объяснения" на этот счет.

"Сегодня я посетил эту огороженную территорию", - проинформировал Антонов. "Я посмотрел на мое здание, ведь это российское здание, это по-прежнему российская собственность", - сказал он. "Там был офицер, он подошел к моей группе и спросил, что мы там делаем", - сообщил дипломат.

"Потом я посетил территорию вокруг здания, где жил мой генеральный консул, прекрасное здание", - отметил он. "Я очень рад, что у нас есть такая собственность в Сан-Франциско", - подчеркнул посол.

"И, конечно, я мечтаю о том, чтобы вернуть нашу собственность и восстановить деятельность генконсульства, поскольку я уверен, что это будет полезно и для США, и для РФ", - добавил Антонов.

2 сентября власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты.
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#Россия #США #посол

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