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Израильские военные не комментируют сообщения о ракетном ударе в Сирии

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#Израиль #Сирия #война #Ближний Восток
Израильские военные не комментируют сообщения о ракетном ударе в Сирии

Сирия отразила ракетный удар Израиля по военной позиции близ Дамаска.

Израильские военные отказались комментировать сообщения зарубежных СМИ о нанесении еврейским государством удара по военному объекту на юго-западной окраине Дамаска.

"Я отказываюсь комментировать", - ответила в субботу по телефону на соответствующий запрос корреспондента ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

Как сообщила ранее спутниковая телестанция Alikhbaria, Израиль выпустил в ночь на 2 декабря несколько ракет класса "земля - земля" по военному объекту в районе Эль-Кисва. По ее данным, одна из ракет поразила позицию и нанесла материальный урон. О потерях среди военнослужащих сведений не приводилось.

Израиль настаивает на том, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участия в переговорах по урегулированию в соседней арабской стране. При этом, если верить иностранным СМИ, израильская авиация регулярно осуществляет рейды на сирийской территории, в частности, против бойцов ливанской шиитской группировки "Хезболлах", участвующей в боевых действиях на стороне сирийских правительственных сил и имеющей тесные связи с Ираном.
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#Израиль #Сирия #война #Ближний Восток

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