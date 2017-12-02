Футболисты «Металлурга» о шансах сборной России: «Будет тяжело…» (ФОТО)

Игроки главного клуба области прокомментировали результаты вчерашней жеребьевки.

После жеребьевки чемпионата мира по футболу нет недостатка в комментариях о шансах сборной России. Пресс-служба ФК «Металлург» (Липецк) поинтересовалась у игроков и главного тренера нашей команды, как они оценивают результаты жребия и перспективы нашей команды.

Напомним, что россияне в группе «А» сыграют в матче открытия чемпионата мира 14 июня в столичных «Лужниках» с Саудовской Аравией, затем 19 июня в Санкт-Петербурге примут Египет, а 25 июня в Самаре встретятся с Уругваем.

Игрокам «Металлурга», а также главному тренеру Сергею Машнину предложили ответить на шесть вопросов.

1. Можно ли сказать, что нашей сборной повезло со жребием?

2. Кто самый сложный и самый легкий нашей соперник в группе?

3. Смогут ли россияне выйти в следующий круг?

4. Какую из других отборочных групп отметите, как самую непредсказуемую?

5. Кто на ваш взгляд является фаворитом в борьбе за Кубок мира?

6. В июне у «Металлурга» будет межсезонье. Планируете ли вы съездить хотя бы на один матч чемпионата?

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1. Однозначно повезло. В третьей и четвертой корзинах были команды посильнее выпавших Египта и Саудовской Аравии. Другое дело, что и из этой группы наша сборная может не выйти.

2. О сборной Саудовской Аравии мало что знаю, но думаю, что именно с ней играть будет чуть легче. Сборные Уругвая и Египта – серьезные команды. Латиноамериканцы отличаются своими нападающими экстра-класса Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани, но и в составе египтян есть «звезды» мирового уровня – в первую очередь лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах, который сейчас творит чудеса на британских островах и является чуть ли не лучшим игроком английской Премьер-Лиги. Есть и еще сильные ребята у Египта. Поэтому не буду отдавать предпочтение какой-либо из этих двух сборных. Нашей сборной будет очень тяжело с каждой из них.

3. По опыту выступления нашей сборной на крупных турнирах, думаю, что в первом матче мы выиграем, будет много шумихи и поздравлений. Затем сыграем вничью, а в заключительном матче проиграем. Мы почему-то всегда уступаем в решающих третьих матчах в группе: в 2002 году проиграли Бельгии – 1:3, в 2010 – вылетели после поражения от Алжира – 0:1. И это только если брать чемпионаты мира. На Евро тоже не раз наступали на эти же грабли: вспомните роковые 0:1 от греков в 2012 году. На будущем чемпионате в решающей третьей игре нам будет противостоять Уругвай. Думаю, что из группы наши все-таки не выйдут, хотя буду рад ошибиться.

4. На удивление на этот раз нет ни одной «группы смерти». Почти везде есть парочка фаворитов, которая, на первый взгляд, без проблем должна проходить в следующий этап. Самый ровный состав в последней группе «Н»: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония. Тут получится самая непредсказуемая «заруба».

5. Как всегда главными фаворитами являются немцы, действующие чемпионы мира. Конкуренцию им могут составить Франция и Бразилия.

6. Хотелось бы съездить. Выбирать, наверняка, придется из городов, которые поближе – Москва, Ростов-на-Дону.

Иван СКРИПНИК: «Расслабляться не стоит»







1. Я бы не сказал, что прямо так уж и повезло. Да, команды нам попались не из грандов. Из второй корзины мог выпасть не Уругвай, а например, Англия или Испания. Но расслабляться все равно не стоит. Рано радоваться удачному жребию, нужно готовиться и понимать, что просто не будет в любом случае.

2. Для нашей команды все соперники сложные. Уругвай, конечно, посильнее остальных конкурентов. Египет и Саудовская Аравия не частые гости на чемпионатах мира, но и египтянин Салах нашу оборону потерзает и саудиты, наверняка, тоже не просто так завоевали путевку в Россиию-2108.

3. Со 2-го места могут выйти. Я бы оценил шансы – 50 на 50.

4. Интересные группы, где соперничать будут Англия с Бельгией и Испания с Португалией. Но вообще все группы ровные.

5. Германия – главный фаворит. Жду, что «выстрелит» какая-нибудь из молодых сборных – например, Англия или Бельгия.

6. Желание есть, но получится ли его осуществить, пока не загадываю.

Андрей ОВЧИННИКОВ: «Да, со жребием немного «фортануло»







1. Да, можно говорить о везении, поскольку достались не самые сильные команды из своих корзин.

2. Выделяется Уругвай – его присутствие не позволяет говорить об идеально легких результатах жеребьевки. Сильная команда с отличным нападением. Но и с Египтом, Саудовской Аравией просто не будет. Сейчас в мире уже все научились играть в футбол.

3. Будем надеяться на выход. Шанс есть. А при определенном везении нашей команде может быть по силам шагнуть и в четвертьфинал.

4. Все группы ровные.

5. Германия, Испания, Бразилия.

6. Я думал над этим – очень хочется поехать, но не знаю, как сложатся обстоятельства.

Сергей МАШНИН: «В Бразилии-2014 все тоже говорили, что нам повезло со жребием. А что вышло?»







1. Все покажет результат. Если выйдем из группы, то можно будет сказать, что жребий был благоприятным. Четыре года назад в Бразилии все уже твердили о том, что нам повезло с жеребьевкой – Южная Корея, Бельгия, Алжир. И какой результат? Одна ничья, два поражения и «чемодан-самолет-Москва».

2. Уругвай выделяется. Две другие сборные не особенно хорошо знаю, но лилер египтян Салах сейчас на виду в Англии и в европейском футболе.

3. Конечно, дома должны выходить. Будет тяжело, но мы должны верить.

4. После того, как число участников чемпионата мира расширили до 32-х былые «группы смерти» начали встречаться реже. Сейчас тоже все четверки довольно ровные.

5. Германия всегда фаворит. Мне нравится игра Франции, думаю, что она сможет побороться за самые высокие места. Плюс, Бразилия и Аргентина, если в хорошей форме приедет Лионель Месси.

6. Очень хочу и планирую вырваться хотя бы на одну-две игры, насколько позволит график.

Напомним, результаты жеребьевки чемпионата мира-2018:

Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.