Происшествия

49 минут назад

Виновника гибели молодого парня в пьяной аварии ждет суд

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#авария #ДТП
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Виновника гибели молодого парня в пьяной аварии ждет суд

Следственным отделением ОМВД России по Грязинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, произошедшего ночью 28 августа в Грязях. 

Как установило следствие, 25-летний водитель не справился с управлением автомобилем «ВАЗ-21099», принадлежащем его знакомому, и врезался в столб. В результате аварии погиб 25-летний пассажир «ВАЗа», сидевший на переднем сидении, 41-летний пассажир заднего сидения, получил серьезные травмы.

В ходе расследования было установлено, что водитель перед аварией пил в одном из кафе Грязей с друзьями, после чего, по просьбе приятелей, решил довезти их до дома. В автомобиль сел водитель и три пассажира, ремнями безопасности никто не пристегнулся. По пути следования водитель, в виду своего физического состояния, отвлекся от управления автомобилем, выехал на правую по ходу движения обочину и допустил наезд на металлическую опору. Основной удар пришелся на сторону пассажира, находившегося на переднем сидении, остальные с полученными многочисленными телесными повреждениями были доставлены в больницу г. Грязи.

Водитель свою вину признал полностью. Заместителем Грязинского межрайонного прокурора Липецкой области утверждено обвинительное заключение по обвинению в совершении им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ, уголовное дело передано в Грязинский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит от двух до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

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#авария #ДТП
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